https://uz.sputniknews.ru/20260728/mirziyoev-prinyal-veritelnye-gramoty-u-poslov-devyati-gosudarstv-59327122.html

Мирзиёев принял верительные грамоты у послов девяти государств

Мирзиёев принял верительные грамоты у послов девяти государств

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил руководителей дипломатических представительств с началом их миссии в Новом Узбекистане

2026-07-28T15:06+0500

2026-07-28T15:06+0500

2026-07-28T15:13+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

верительные грамоты

посол

страны

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у новых послов девяти иностранных государств, сообщает пресс-служба главы республики.Лидер страны поздравил руководителей дипломатических представительств с началом их миссии в Новом Узбекистане.Он подчеркнул, что в нынешний непростой период, когда в различных регионах мира нарастает геополитическая напряженность, деятельность дипломатов приобретает все более актуальное значение.Обращаясь к каждому из послов, президент отдельно остановился на приоритетных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества с государствами, которые они представляют.Он пожелал назначенным послам больших успехов в их почетной и ответственной дипломатической деятельности и подчеркнул, что будут созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства.Шавкат Мирзиёев также призвал всех послов активно взаимодействовать с частным сектором и регионами, ближе знакомиться с происходящими на местах созидательными преобразованиями.В свою очередь, дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия и подчеркнули, что приложат все усилия для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, верительные грамоты, посол, страны