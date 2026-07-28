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Мирзиёев принял верительные грамоты у послов девяти государств
Мирзиёев принял верительные грамоты у послов девяти государств
Sputnik Узбекистан
Глава республики поздравил руководителей дипломатических представительств с началом их миссии в Новом Узбекистане
2026-07-28T15:06+0500
2026-07-28T15:06+0500
2026-07-28T15:13+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
верительные грамоты
посол
страны
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у новых послов девяти иностранных государств, сообщает пресс-служба главы республики.Лидер страны поздравил руководителей дипломатических представительств с началом их миссии в Новом Узбекистане.Он подчеркнул, что в нынешний непростой период, когда в различных регионах мира нарастает геополитическая напряженность, деятельность дипломатов приобретает все более актуальное значение.Обращаясь к каждому из послов, президент отдельно остановился на приоритетных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества с государствами, которые они представляют.Он пожелал назначенным послам больших успехов в их почетной и ответственной дипломатической деятельности и подчеркнул, что будут созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства.Шавкат Мирзиёев также призвал всех послов активно взаимодействовать с частным сектором и регионами, ближе знакомиться с происходящими на местах созидательными преобразованиями.В свою очередь, дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия и подчеркнули, что приложат все усилия для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, верительные грамоты, посол, страны
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, верительные грамоты, посол, страны
Мирзиёев принял верительные грамоты у послов девяти государств
15:06 28.07.2026 (обновлено: 15:13 28.07.2026)
Глава республики поздравил руководителей дипломатических представительств с началом их миссии в Новом Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у новых послов девяти иностранных государств, сообщает
пресс-служба главы республики.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов Итальянской Республики Гуидо де Санктиса, Государства Палестина Ваилла Батрехи, Королевства Саудовская Аравия Саъда Абухаймида, Государства Кувейт Турки Аль-Мекрада, Алжирской Народной Демократической Республики Джамилы Ашур, Малайзии Рафеды бинти Абдул Азиз, Исламской Республики Пакистан Мухаммада Мудассира Типу, Азербайджанской Республики Рашада Мамедова и Республики Казахстан Ерали Тугжанова”, — говорится в сообщении.
Лидер страны поздравил руководителей дипломатических представительств с началом их миссии в Новом Узбекистане.
Он подчеркнул, что в нынешний непростой период, когда в различных регионах мира нарастает геополитическая напряженность, деятельность дипломатов приобретает все более актуальное значение.
Обращаясь к каждому из послов, президент отдельно остановился на приоритетных задачах по дальнейшему расширению сотрудничества с государствами, которые они представляют.
Он пожелал назначенным послам больших успехов в их почетной и ответственной дипломатической деятельности и подчеркнул, что будут созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства.
Шавкат Мирзиёев также призвал всех послов активно взаимодействовать с частным сектором и регионами, ближе знакомиться с происходящими на местах созидательными преобразованиями.
В свою очередь, дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия и подчеркнули, что приложат все усилия для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.