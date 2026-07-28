https://uz.sputniknews.ru/20260728/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-xodom-stroitelnyx-rabot-v-novom-tashkente-59320736.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в Новом Ташкенте

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в Новом Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал указания завершить строительные работы в установленные сроки и с высоким качеством

2026-07-28T10:03+0500

2026-07-28T10:03+0500

2026-07-28T14:29+0500

строительство

новый ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

образование

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в Новом Ташкенте, сообщает пресс-служба главы государства.В Дирекции по строительству Нового Ташкента на основе масштабного макета и цифровой карты города его проинформировали об общем ходе работ, расположении крупных объектов и дальнейших планах застройки. Речь шла о развитии транспортной и инженерной инфраструктуры параллельно строительству объектов, взаимной увязке зеленых зон и общественных пространств, а также интеграции Нового Ташкента с существующей территорией столицы.Президент подчеркнул необходимость реализации всех проектов в рамках единой градостроительной концепции, с обеспечением высокого качества и архитектурной гармонии.После этого Мирзиёев ознакомился со строящимся в Новом Ташкенте кампусом Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.Комплекс возводят в рамках первого этапа строительства Нового Ташкента. В настоящее время в зданиях ректората и ряда факультетов ведут отделочные работы.Глава государства осмотрел внутренние пространства зданий, расположение учебных и административных помещений, инженерные сети, понаблюдал за работой по благоустройству территории. Ответственные лица доложили о ходе строительства, оснащении зданий и подготовке кампуса к вводу в эксплуатацию.В состав нового кампуса войдут учебные корпуса, научные лаборатории, информационно-ресурсный центр, электронная библиотека, студенческие общежития, спортивные и культурные объекты. Здесь создадут единую среду, объединяющую образование, научные исследования и студенческую жизнь.В университете планируют поэтапно внедрить международные образовательные стандарты, а также трансформацию системы управления на основе опыта Университета "Новый Узбекистан". Управление учебными процессами будут осуществлять с использованием современных цифровых платформ.Далее глава республики ознакомился с ходом строительства нового здания Национальной библиотеки Узбекистана в Новом Ташкенте.Объект возводят как один из ключевых научно-просветительских центров нового города. Строительство Нового Ташкента началось прежде всего с объектов образования и просвещения, и Национальная библиотека занимает важное место в этой концепции.В настоящее время строительно-отделочные работы в комплексе выполнили на 90%. Ввод библиотеки в эксплуатацию намечен на текущий год.Четырехэтажное здание общей площадью свыше 30 тыс. квадратных метров сможет одновременно обслуживать 1 тыс. 420 читателей. В его архитектурном облике гармонично сочетаются национальные традиции и современные решения.В библиотеке будут специальные высокотехнологичные помещения для хранения, учета, обеспечения безопасности и обеззараживания книжных фондов. Также обеспечат онлайн-доступ к электронным базам крупнейших национальных и зарубежных библиотек.Для незрячих граждан предусмотрена специальная образовательная и исследовательская среда. Также здесь откроют кафе на 300 мест, галерею, спортивные зоны и пространства для отдыха. Библиотека станет современным центром, объединяющим чтение, научный поиск и культурно-просветительское общение.Президент поручил качественно завершить строительные и отделочные работы, а также гармонично организовать библиотечный фонд, цифровые услуги и условия для посетителей.Следующей локацией стал новый кампус Университета "Новый Узбекистан".Комплекс, возводимый на площади 50 гектаров, рассчитан на 10 тыс. студентов. Наряду со зданиями факультетов и ректората здесь разместят библиотеку, музей, выставочные и мультимедийные залы, спорткомплекс, плавательный бассейн и студенческие общежития.Особое внимание в новом кампусе уделили созданию единой среды, объединяющей образование, научные исследования, инновации и студенческую жизнь.Отмечалось, что эти образовательные и просветительские учреждения будут способствовать раскрытию потенциала молодежи.Также Шавкат Мирзиёев побывал на стройплощадке современного футбольного стадиона в Новом Ташкенте.Строительство арены, рассчитанной на 55 тыс. зрителей, началось в ноябре 2025 года. В настоящее время выполнено 65% работ.Стадион станет главной ареной чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет, который пройдет в 2027 году. Здесь планируют проведение полуфинальных и финального матчей турнира.Шестиэтажный спортивный комплекс возводят в полном соответствии с требованиями ФИФА. Здесь создадут современные условия для спортсменов, болельщиков и представителей СМИ.Для удобного перемещения зрителей установят более 10 эскалаторов. На территории стадиона оборудуют три тренировочных поля и автостоянку на 5 тыс. 500 мест. Рядом с ареной построят станцию метро.В архитектурном облике сооружения современные решения сочетаются с национальными традициями. Особое внимание уделяют принципам "зеленой энергетики", "умного управления" и экологической устойчивости.Как отмечалось, арена будет служить не только площадкой для проведения крупных международных соревнований, но и развитию молодежного спорта, подготовке профессиональных футболистов и расширению современной спортивной инфраструктуры страны.Глава государства дал указания завершить строительные работы в установленные сроки и с высоким качеством, а также обеспечить гармоничную интеграцию стадиона с транспортной системой и общей градостроительной средой.

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строительство, новый ташкент, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, общество, образование