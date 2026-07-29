https://uz.sputniknews.ru/20260729/buxarskaya-i-brestskaya-oblasti-budut-realizovyvat-sovmestnye-obrazovatelnye-programmy-59337715.html
Бухарская и Брестская области будут реализовывать совместные образовательные программы
Бухарская и Брестская области будут реализовывать совместные образовательные программы
Sputnik Узбекистан
Подписанное соглашение также предусматривает обмен опытом, проведение мероприятий, стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения
2026-07-29T09:30+0500
2026-07-29T09:30+0500
2026-07-29T09:41+0500
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соглашение
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Бухарская и Брестская области будут реализовывать совместные образовательные программы, сообщает БелТА.Это предусмотрено соглашением между управлением профессионального образования Бухарской области и главным управлением по образованию Брестского облисполкома.Делегация Узбекистана посетила ряд колледжей Брестчины, изучив опыт белорусских коллег.Подписанное соглашение, кроме сотрудничества по совместным учебным программам, предусматривает обмен опытом, проведение мероприятий, стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения.
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бухарская область, узбекистан, брест, беларусь, сотрудничество, образование, программа, соглашение
бухарская область, узбекистан, брест, беларусь, сотрудничество, образование, программа, соглашение
Бухарская и Брестская области будут реализовывать совместные образовательные программы
09:30 29.07.2026 (обновлено: 09:41 29.07.2026)
Подписанное соглашение также предусматривает обмен опытом, проведение мероприятий, стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Бухарская и Брестская области будут реализовывать совместные образовательные программы, сообщает
БелТА.
Это предусмотрено соглашением между управлением профессионального образования Бухарской области и главным управлением по образованию Брестского облисполкома.
“В профессиональном образовании в дальнейшем хотим внедрить новые совместные учебные программы с нашими белорусскими коллегами. Хотим создать мост между Бухарской и Брестской областями. Это имеет большое значение для сотрудничества наших стран", — подчеркнул начальник управления профессионального 0образования Бухарской области Азамат Наимов.
Делегация Узбекистана посетила ряд колледжей Брестчины, изучив опыт белорусских коллег.
"Интересен также белорусский опыт взаимодействия с работодателями, это ключевой момент. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Нацелены на то, чтобы оно было полезно не только в колледжах, но и во всех отраслях для развития профессионального образования", — сказал Азамат Наимов.
Подписанное соглашение, кроме сотрудничества по совместным учебным программам, предусматривает обмен опытом, проведение мероприятий, стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения.