Бухарская и Брестская области будут реализовывать совместные образовательные программы

"Интересен также белорусский опыт взаимодействия с работодателями, это ключевой момент. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество. Нацелены на то, чтобы оно было полезно не только в колледжах, но и во всех отраслях для развития профессионального образования", — сказал Азамат Наимов.