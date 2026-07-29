https://uz.sputniknews.ru/20260729/chem-grozit-upotreblenie-jevatelnoy-rezinki-natoschak-59344059.html

Чем грозит употребление жевательной резинки натощак — ответ врача

Чем грозит употребление жевательной резинки натощак — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Жевательную резинку лучше использовать после еды и ограничивать время жевания 10–15 минутами

2026-07-29T22:03+0500

2026-07-29T22:03+0500

2026-07-29T22:03+0500

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Использование жевательной резинки натощак создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а при регулярном повторении может привести к неприятным последствиям для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Рушана Исаева.Специалист пояснила, что во время жевания выделяется слюна, усиливается выработка желудочного сока, сокращается желчный пузырь и выделяется желчь. Однако еда не поступает, и система работает вхолостую. Исаев отметил, что при регулярном употреблении натощак у людей с чувствительным желудком могут возникнуть голод, дискомфорт, изжога и тошнота. Особенно осторожными нужно быть людям с гастритом, язвой и повышенной кислотностью.Также он добавил, что, если желчь выделяется без последующего приема пищи, это может нарушать работу желчевыводящей системы. У людей с хроническим холециститом или застоем желчи такая привычка может вызывать тяжесть в правом подреберье и горечь во рту.Врач предупредил, что не стоит использовать жевательную резинку как замену завтрака или регулярно употреблять ее натощак. Кроме того, многие жевательные резинки содержат сахарозаменители и в большом количестве они могут вызывать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула, подытожил Исаев.

https://uz.sputniknews.ru/20260728/pochemu-letom-lyudi-chasche-otekayut--otvet-endokrinologa-59299373.html

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