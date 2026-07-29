https://uz.sputniknews.ru/20260729/chem-grozit-upotreblenie-jevatelnoy-rezinki-natoschak-59344059.html
Чем грозит употребление жевательной резинки натощак — ответ врача
Чем грозит употребление жевательной резинки натощак — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Жевательную резинку лучше использовать после еды и ограничивать время жевания 10–15 минутами
2026-07-29T22:03+0500
2026-07-29T22:03+0500
2026-07-29T22:03+0500
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Использование жевательной резинки натощак создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а при регулярном повторении может привести к неприятным последствиям для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Рушана Исаева.Специалист пояснила, что во время жевания выделяется слюна, усиливается выработка желудочного сока, сокращается желчный пузырь и выделяется желчь. Однако еда не поступает, и система работает вхолостую. Исаев отметил, что при регулярном употреблении натощак у людей с чувствительным желудком могут возникнуть голод, дискомфорт, изжога и тошнота. Особенно осторожными нужно быть людям с гастритом, язвой и повышенной кислотностью.Также он добавил, что, если желчь выделяется без последующего приема пищи, это может нарушать работу желчевыводящей системы. У людей с хроническим холециститом или застоем желчи такая привычка может вызывать тяжесть в правом подреберье и горечь во рту.Врач предупредил, что не стоит использовать жевательную резинку как замену завтрака или регулярно употреблять ее натощак. Кроме того, многие жевательные резинки содержат сахарозаменители и в большом количестве они могут вызывать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула, подытожил Исаев.
https://uz.sputniknews.ru/20260728/pochemu-letom-lyudi-chasche-otekayut--otvet-endokrinologa-59299373.html
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мнение эксперта, здоровье, заболевания
мнение эксперта, здоровье, заболевания
Чем грозит употребление жевательной резинки натощак — ответ врача
Жевательную резинку лучше использовать после еды и ограничивать время жевания 10-15 минутами.
Использование жевательной резинки натощак создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, а при регулярном повторении может привести к неприятным последствиям для здоровья, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Рушана Исаева.
"Жевательная резинка натощак может создавать лишнюю нагрузку на пищеварительную систему. Само по себе однократное жевание не вызовет серьезных последствий, но, если делать это постоянно, особенно утром до еды, это может привести к неприятным последствиям для здоровья", — сказала она.
Специалист пояснила, что во время жевания выделяется слюна, усиливается выработка желудочного сока, сокращается желчный пузырь и выделяется желчь. Однако еда не поступает, и система работает вхолостую. Исаев отметил, что при регулярном употреблении натощак у людей с чувствительным желудком могут возникнуть голод, дискомфорт, изжога и тошнота. Особенно осторожными нужно быть людям с гастритом, язвой и повышенной кислотностью.
Также он добавил, что, если желчь выделяется без последующего приема пищи, это может нарушать работу желчевыводящей системы. У людей с хроническим холециститом или застоем желчи такая привычка может вызывать тяжесть в правом подреберье и горечь во рту.
"Если хочется освежить дыхание или уменьшить чувство голода, лучше использовать жевательную резинку после еды и ограничивать время жевания 10-15 минутами. Именно после приема пищи она действительно приносит пользу, стимулируя слюноотделение, нейтрализуя кислоту и помогая очищать полость рта", — подчеркнул Исаев.
Врач предупредил, что не стоит использовать жевательную резинку как замену завтрака или регулярно употреблять ее натощак. Кроме того, многие жевательные резинки содержат сахарозаменители и в большом количестве они могут вызывать вздутие живота, повышенное газообразование и послабление стула, подытожил Исаев.