https://uz.sputniknews.ru/20260729/v-vitebskoy-oblasti-belarusi-realizuyut-investproekt-v-apk-s-uchastiem-uzbekskix-partnerov-59341218.html

В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК

В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК

Sputnik Узбекистан

Помимо разведения крупного рогатого скота, узбекская сторона проявляет интерес к растениеводству

2026-07-29T10:39+0500

2026-07-29T10:39+0500

2026-07-29T10:48+0500

узбекистан

андижанская область

сотрудничество

беларусь

витебск

животноводство

сельское хозяйство

агропромышленность

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Бешенковичском районе Витебской области Беларуси реализуют инвестиционный проект в АПК с участием узбекских партнеров, сообщает БелТА.Делегация Андижанской области ознакомилась с местными хозяйствами, осмотрела молочно-товарный комплекс "Клещено" ООО "Сущево-Агро", который является примером эффективной работы. На ферме "Рассвет" выбрали площадки и уже зарегистрировали новое предприятие ООО "АндижанАгро".На начальном этапе корма планируют закупать у белорусских поставщиков.Кроме животноводства, узбекская сторона проявила интерес к растениеводству.

https://uz.sputniknews.ru/20260729/buxarskaya-i-brestskaya-oblasti-budut-realizovyvat-sovmestnye-obrazovatelnye-programmy-59337715.html

узбекистан

андижанская область

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узбекистан, андижанская область, сотрудничество, беларусь, витебск, животноводство, сельское хозяйство, агропромышленность