https://uz.sputniknews.ru/20260729/v-vitebskoy-oblasti-belarusi-realizuyut-investproekt-v-apk-s-uchastiem-uzbekskix-partnerov-59341218.html
В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК
В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК
Sputnik Узбекистан
Помимо разведения крупного рогатого скота, узбекская сторона проявляет интерес к растениеводству
2026-07-29T10:39+0500
2026-07-29T10:39+0500
2026-07-29T10:48+0500
узбекистан
андижанская область
сотрудничество
беларусь
витебск
животноводство
сельское хозяйство
агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Бешенковичском районе Витебской области Беларуси реализуют инвестиционный проект в АПК с участием узбекских партнеров, сообщает БелТА.Делегация Андижанской области ознакомилась с местными хозяйствами, осмотрела молочно-товарный комплекс "Клещено" ООО "Сущево-Агро", который является примером эффективной работы. На ферме "Рассвет" выбрали площадки и уже зарегистрировали новое предприятие ООО "АндижанАгро".На начальном этапе корма планируют закупать у белорусских поставщиков.Кроме животноводства, узбекская сторона проявила интерес к растениеводству.
https://uz.sputniknews.ru/20260729/buxarskaya-i-brestskaya-oblasti-budut-realizovyvat-sovmestnye-obrazovatelnye-programmy-59337715.html
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узбекистан, андижанская область, сотрудничество, беларусь, витебск, животноводство, сельское хозяйство, агропромышленность
узбекистан, андижанская область, сотрудничество, беларусь, витебск, животноводство, сельское хозяйство, агропромышленность
В Витебской области Беларуси с узбекскими партнерами реализуют инвестпроект в АПК
10:39 29.07.2026 (обновлено: 10:48 29.07.2026)
Помимо разведения крупного рогатого скота, узбекская сторона проявляет интерес к растениеводству.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
В Бешенковичском районе Витебской области Беларуси реализуют инвестиционный проект в АПК с участием узбекских партнеров, сообщает
БелТА.
Делегация Андижанской области ознакомилась с местными хозяйствами, осмотрела молочно-товарный комплекс "Клещено" ООО "Сущево-Агро", который является примером эффективной работы. На ферме "Рассвет" выбрали площадки и уже зарегистрировали новое предприятие ООО "АндижанАгро".
"Компания займется разведением крупного рогатого скота: у хозяйств "Вядерево" и "ПолитотделецАгро" планируют закупить 200 голов бычков с последующим наращиванием поголовья до 1 000. Для этого потребуется реконструкция пяти имеющихся помещений", — рассказал первый зампредседателя — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Бешенковичского райисполкома Михаил Самохвалов.
На начальном этапе корма планируют закупать у белорусских поставщиков.
Кроме животноводства, узбекская сторона проявила интерес к растениеводству.
"Предварительно намечены посевные площади: 1,2 тыс. га под картофель и 800 га под пшеницу, хотя окончательное решение еще не принято…Мы настроены на дальнейшее развитие этого сотрудничества", — резюмировал Самохвалов.