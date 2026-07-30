Мирзиёев: Ежегодный товарооборот Узбекистана и Кыргызстана должен превысить $2 млрд
16:18 30.07.2026 (обновлено: 17:29 30.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены приоритетные направления развития узбекско-кыргызского многопланового партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Чолпон-Ате прошли переговоры лидеров Узбекистана и Кыргызстана в узком составе и с участием членов официальных делегаций.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ежегодный товарооборот Узбекистана и Кыргызстана должен превысить $2 млрд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с главой КР Садыром Жапаровым.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены приоритетные направления развития узбекско-кыргызского многопланового партнерства
Обсуждены приоритетные направления развития узбекско-кыргызского многопланового партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Переговоры лидеров Узбекистана и Кыргызстана в узком составе и с участием членов официальных делегаций прошли в культурном центре "Рух Ордо" в Чолпон-Ате.
Мирзиёев напомнил, что раньше товарооборот двух стран не доходил и до $100 млн.
Он также отметил, что за короткий период существенно выросло количество СП двух стран.
"Сейчас их 450. Успешно работает фонд развития, созданный для поддержки промышленной кооперации. Также активно работаем по реализации железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбаратинских ГЭС", — подчеркнул президент Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены приоритетные направления развития узбекско-кыргызского многопланового партнерства
Обсуждены приоритетные направления развития узбекско-кыргызского многопланового партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Между городами запущено 15 авиарейсов, 5 автобусных маршрутов.
В преддверии нынешнего визита плодотворно прошли заседания Межправительственной комиссии, Делового совета, бизнес-форум, встречи ректоров, аналитиков, Дни культуры Узбекистана и ряд других мероприятий.
Стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях.
Они договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств и регионов, деловых и экспертных кругов. Приняли решение создать Межгосударственный совет.
Кроме того,
отметили необходимость продолжения тесного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе ООН, ШОС, ОТГ, Консультативной встречи глав государств ЦА и Азербайджана, других многосторонних площадок;
будут приняты меры по наращиванию взаимных поставок на основе активного импортозамещения, а также открыты торговые дома и представительства в столицах двух стран;
особое внимание уделили вопросам углубления промкооперации в приоритетных направлениях. Речь идет о совместных проектах в сферах энергетики, геологии, критических минералов, логистики, сельского хозяйства, фармацевтической, текстильной и других отраслях;
стратегическим направлением определили сотрудничество в энергетической сфере.
Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации масштабного проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Для укрепления транспортной взаимосвязанности достигнута договоренность о развитии пограничной и торгово-логистической инфраструктуры вдоль данной железной дороги, цифровизации разрешительных процедур, создании благоприятных условий для автоперевозчиков.
Президенты отметили, что настоящими драйверами торгово-экономического сотрудничества являются регионы двух стран.
Исходя из этого, приняли решение до конца года провести первый Форум регионов с участием всех областей, а также утвердить график их взаимных визитов.
Также Узбекистан и Кыргызстан продолжат активные обмены в сферах культуры, молодежи, туризма, образования, науки и спорта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым
Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам прошедших переговоров на высшем уровне Президенты Узбекистана и Кыргызстана подписали Договор о союзнических отношениях.
Кроме того, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена двусторонними документами, среди которых:
Договор об участках узбекско-кыргызской государственной границы;
Соглашение о совместном использовании родника Чашма;
Соглашение о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении;
Соглашение о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования;
Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о пунктах пропуска через государственную границу;
Протокол к межправительственному Соглашению о взаимных поездках граждан;
Протокол к Соглашению об объектах курортно-рекреационного хозяйства, расположенных на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
План мероприятий в сфере культуры на 2026-2027 годы;
План совместных действий сфере туризма на период 2026-2027 годы;
Договор по пансионату "Бустон" в Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
План практических мероприятий в сфере агропромышленного комплекса на 2026-2027 годы.
Садыр Жапаров наградил Шавката Мирзиёева высшим орденом Кыргызстана — "Манас" I степени за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между странами.
В заключение Шавкат Мирзиёев пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом Узбекистан в удобное время.
Президент Узбекистана находится в Кыргызстане с двухдневным государственным визитом.
Он также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.