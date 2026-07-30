https://uz.sputniknews.ru/20260730/mirziyoev-ejegodnyy-tovarooborot-uzbekistana-i-kyrgyzstana-doljen-prevysit-2-mlrd-59387943.html

Мирзиёев: Ежегодный товарооборот Узбекистана и Кыргызстана должен превысить $2 млрд

Мирзиёев: Ежегодный товарооборот Узбекистана и Кыргызстана должен превысить $2 млрд

Sputnik Узбекистан

В Чолпон-Ате прошли переговоры лидеров Узбекистана и Кыргызстана в узком составе и с участием членов официальных делегаций

2026-07-30T16:18+0500

2026-07-30T16:18+0500

2026-07-30T17:29+0500

политика

переговоры

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

кыргызстан

садыр жапаров

государственный визит

сотрудничество

подписание документов

награждение

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ежегодный товарооборот Узбекистана и Кыргызстана должен превысить $2 млрд, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с главой КР Садыром Жапаровым.Переговоры лидеров Узбекистана и Кыргызстана в узком составе и с участием членов официальных делегаций прошли в культурном центре "Рух Ордо" в Чолпон-Ате.Мирзиёев напомнил, что раньше товарооборот двух стран не доходил и до $100 млн.Он также отметил, что за короткий период существенно выросло количество СП двух стран.Между городами запущено 15 авиарейсов, 5 автобусных маршрутов.В преддверии нынешнего визита плодотворно прошли заседания Межправительственной комиссии, Делового совета, бизнес-форум, встречи ректоров, аналитиков, Дни культуры Узбекистана и ряд других мероприятий.Стороны детально обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях.Они договорились продолжать интенсивные контакты на уровне парламентов, правительств, министерств, ведомств и регионов, деловых и экспертных кругов. Приняли решение создать Межгосударственный совет.Кроме того,Собеседники обменялись мнениями о ходе реализации масштабного проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Для укрепления транспортной взаимосвязанности достигнута договоренность о развитии пограничной и торгово-логистической инфраструктуры вдоль данной железной дороги, цифровизации разрешительных процедур, создании благоприятных условий для автоперевозчиков.Президенты отметили, что настоящими драйверами торгово-экономического сотрудничества являются регионы двух стран.Исходя из этого, приняли решение до конца года провести первый Форум регионов с участием всех областей, а также утвердить график их взаимных визитов.Также Узбекистан и Кыргызстан продолжат активные обмены в сферах культуры, молодежи, туризма, образования, науки и спорта.По итогам прошедших переговоров на высшем уровне Президенты Узбекистана и Кыргызстана подписали Договор о союзнических отношениях.Кроме того, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена двусторонними документами, среди которых:Садыр Жапаров наградил Шавката Мирзиёева высшим орденом Кыргызстана — "Манас" I степени за значительный вклад в развитие стратегического партнерства между странами.В заключение Шавкат Мирзиёев пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом Узбекистан в удобное время.Президент Узбекистана находится в Кыргызстане с двухдневным государственным визитом.Он также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.

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политика, переговоры, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кыргызстан, садыр жапаров, государственный визит, сотрудничество, подписание документов, награждение