https://uz.sputniknews.ru/20260730/mirziyoev-my-sozdali-v-strane-effektivnuyu-model-mejnatsionalnoy-drujby-i-tolerantnosti-59382847.html

Мирзиёев: Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности

Мирзиёев: Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов, который отмечают в республике 30 июля

2026-07-30T14:30+0500

2026-07-30T14:30+0500

2026-07-30T14:43+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

день дружбы народов

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности, заявил президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении соотечественникам с Днем дружбы народов.Сегодня в республике в дружбе и согласии живут представители более 130 наций и народностей, а также 16 конфессий, все они вносят достойный вклад в процветание страны, подчеркнул глава РУз. Действуют 157 национальных культурных центров и 46 обществ дружбы. Проводимые здесь общенациональные праздники, вечера дружбы, фестивали и встречи становятся важными событиями, определяющими культурный облик республики.Говоря о реформах в сфере, он акцентировал внимание на 10 принятых нормативно-правовых актов, в том числе Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений.Кроме того,Глава республики также отметил, что в настоящее время соотечественники разных национальностей достойно трудятся во многих сферах, среди них — депутаты и сенаторы, государственные и общественные деятели, известные производственники и бизнесмены, представители науки, культуры, искусства и спорта.Около 2 тыс. из них удостоены высоких наград Родины — почетных званий, орденов и медалей, что является еще одним практическим подтверждением социального равенства, справедливости и инклюзивности в стране.Он отметил, что дальнейшее укрепление дружбы и впредь останется для Узбекистана приоритетной задачей.Шавкат Мирзиёев напомнил, что искусство и культура всегда служили своеобразным духовным мостом, сближающим разные народы.В заключение лидер Узбекистан подчеркнул, что дружба народов — это священная ценность, гарантия нашей мирной, свободной и благополучной жизни.День дружбы народов отмечают в республике 30 июля.

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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, день дружбы народов, узбекистанцы