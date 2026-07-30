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https://uz.sputniknews.ru/20260730/mirziyoev-my-sozdali-v-strane-effektivnuyu-model-mejnatsionalnoy-drujby-i-tolerantnosti-59382847.html
Мирзиёев: Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности
Мирзиёев: Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов, который отмечают в республике 30 июля
2026-07-30T14:30+0500
2026-07-30T14:43+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
день дружбы народов
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности, заявил президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении соотечественникам с Днем дружбы народов.Сегодня в республике в дружбе и согласии живут представители более 130 наций и народностей, а также 16 конфессий, все они вносят достойный вклад в процветание страны, подчеркнул глава РУз. Действуют 157 национальных культурных центров и 46 обществ дружбы. Проводимые здесь общенациональные праздники, вечера дружбы, фестивали и встречи становятся важными событиями, определяющими культурный облик республики.Говоря о реформах в сфере, он акцентировал внимание на 10 принятых нормативно-правовых актов, в том числе Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений.Кроме того,Глава республики также отметил, что в настоящее время соотечественники разных национальностей достойно трудятся во многих сферах, среди них — депутаты и сенаторы, государственные и общественные деятели, известные производственники и бизнесмены, представители науки, культуры, искусства и спорта.Около 2 тыс. из них удостоены высоких наград Родины — почетных званий, орденов и медалей, что является еще одним практическим подтверждением социального равенства, справедливости и инклюзивности в стране.Он отметил, что дальнейшее укрепление дружбы и впредь останется для Узбекистана приоритетной задачей.Шавкат Мирзиёев напомнил, что искусство и культура всегда служили своеобразным духовным мостом, сближающим разные народы.В заключение лидер Узбекистан подчеркнул, что дружба народов — это священная ценность, гарантия нашей мирной, свободной и благополучной жизни.День дружбы народов отмечают в республике 30 июля.
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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, день дружбы народов, узбекистанцы
общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, поздравление, день дружбы народов, узбекистанцы

Мирзиёев: Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности

14:30 30.07.2026 (обновлено: 14:43 30.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов, который отмечают в республике 30 июля.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности, заявил президент Шавкат Мирзиёев в поздравлении соотечественникам с Днем дружбы народов.
Сегодня в республике в дружбе и согласии живут представители более 130 наций и народностей, а также 16 конфессий, все они вносят достойный вклад в процветание страны, подчеркнул глава РУз. Действуют 157 национальных культурных центров и 46 обществ дружбы. Проводимые здесь общенациональные праздники, вечера дружбы, фестивали и встречи становятся важными событиями, определяющими культурный облик республики.

“Такое национальное и культурное многообразие — редкое явление, оно играет важную роль в повышении авторитета Нового Узбекистана как социального государства, в котором каждый гражданин, независимо от нации, языка и религии, живет свободно и благополучно. В последние годы на основе принципа "Наша сила — в единстве и согласии" мы создали в стране эффективную модель межнациональной дружбы и толерантности и вправе гордиться этим”, — отметил президент.

Говоря о реформах в сфере, он акцентировал внимание на 10 принятых нормативно-правовых актов, в том числе Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений.
Кроме того,
в образовательных учреждениях Узбекистана учебный процесс организован на семи языках, школы с обучением на языках братских народов обеспечивают учебниками и литературой за счет государства;
в эфир выходят теле- и радиопередачи на 12 языках, издаются газеты и журналы на 14 языках;
открывшийся в столице в прошлом году накануне Дня дружбы народов Павильон национальных культурных центров получил широкое признание международной общественности и стал одним из самых посещаемых зарубежными гостями мест;
на территории столичного комплекса "Янги Узбекистон" создан "Парк толерантности", в Республике Каракалпакстан и областях — этно- и туристические деревни, играющие важную роль в расширении деятельности в этом направлении.
Глава республики также отметил, что в настоящее время соотечественники разных национальностей достойно трудятся во многих сферах, среди них — депутаты и сенаторы, государственные и общественные деятели, известные производственники и бизнесмены, представители науки, культуры, искусства и спорта.
Около 2 тыс. из них удостоены высоких наград Родины — почетных званий, орденов и медалей, что является еще одним практическим подтверждением социального равенства, справедливости и инклюзивности в стране.
“Все мы видим, каких высоких результатов достигают народы обширного региона Центральной Азии в том числе благодаря тому, что испокон веков живут в дружбе и сплоченности, которые в последние годы становятся еще крепче. Развивая отношения с соседними государствами на основе взаимопонимания, доверия и уважения, мы еще больше углубляем стратегическое партнерство и союзничество”, — сказал президент.
Он отметил, что дальнейшее укрепление дружбы и впредь останется для Узбекистана приоритетной задачей.
Шавкат Мирзиёев напомнил, что искусство и культура всегда служили своеобразным духовным мостом, сближающим разные народы.
“С этой целью мы планируем организовать профессиональный ансамбль "Дустлик", в который войдут живущие в Узбекистане представители разных наций и народностей, и создать для него все условия. Уверен, что, формируясь и развиваясь именно в такой благоприятной среде, новый творческий коллектив займет достойное место в культурной жизни страны”, — сообщил он.
В заключение лидер Узбекистан подчеркнул, что дружба народов — это священная ценность, гарантия нашей мирной, свободной и благополучной жизни.
День дружбы народов отмечают в республике 30 июля.
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