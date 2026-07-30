Президент Узбекистана вылетел с госвизитом в Кыргызстан
10:07 30.07.2026 (обновлено: 10:26 30.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана вылетел в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова отбыл в эту страну с государственным визитом”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе переговоров на высшем уровне стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, расширения промкооперации, развития транспортной взаимосвязанности и культурно-гуманитарных обменов.
Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
По итогам саммита планируют подписать пакет двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.
Президент РУз также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.