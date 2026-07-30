https://uz.sputniknews.ru/20260730/prezident-uzbekistana-vyletel-s-gosvizitom-v-kyrgyzstan-59371442.html

Президент Узбекистана вылетел с госвизитом в Кыргызстан

Президент Узбекистана вылетел с госвизитом в Кыргызстан

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях

2026-07-30T10:07+0500

2026-07-30T10:07+0500

2026-07-30T10:26+0500

политика

президент узбекистана

государственный визит

кыргызстан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана вылетел в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе переговоров на высшем уровне стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, расширения промкооперации, развития транспортной взаимосвязанности и культурно-гуманитарных обменов.Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.По итогам саммита планируют подписать пакет двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.Президент РУз также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, государственный визит, кыргызстан, шавкат мирзиёев