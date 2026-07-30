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https://uz.sputniknews.ru/20260730/prezident-uzbekistana-vyletel-s-gosvizitom-v-kyrgyzstan-59371442.html
Президент Узбекистана вылетел с госвизитом в Кыргызстан
Президент Узбекистана вылетел с госвизитом в Кыргызстан
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях
2026-07-30T10:07+0500
2026-07-30T10:26+0500
политика
президент узбекистана
государственный визит
кыргызстан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана вылетел в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе переговоров на высшем уровне стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, расширения промкооперации, развития транспортной взаимосвязанности и культурно-гуманитарных обменов.Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.По итогам саммита планируют подписать пакет двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.Президент РУз также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.
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политика, президент узбекистана, государственный визит, кыргызстан, шавкат мирзиёев
политика, президент узбекистана, государственный визит, кыргызстан, шавкат мирзиёев

Президент Узбекистана вылетел с госвизитом в Кыргызстан

10:07 30.07.2026 (обновлено: 10:26 30.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана вылетел в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
© Пресс-служба президента Узбекистана

“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова отбыл в эту страну с государственным визитом”, — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
Президент Узбекистана отбыл в Кыргызстан
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе переговоров на высшем уровне стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, наращивания взаимной торговли, расширения промкооперации, развития транспортной взаимосвязанности и культурно-гуманитарных обменов.
Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
По итогам саммита планируют подписать пакет двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном.
Президент РУз также примет участие в неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана и других мероприятиях.
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