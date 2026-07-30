Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260730/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-cholpon-atu-59383128.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана проведет переговоры с кыргызским коллегой и примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана
2026-07-30T13:59+0500
2026-07-30T13:59+0500
политика
государственный визит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
кыргызстан
встреча
аэропорт
садыр жапаров
супруги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59383234_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_d8c2a3c04cee84f5191b6a7b394d61c9.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату, сообщает пресс-служба главы государства.В честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.Сегодня пройдут переговоры лидеров. Речь пойдет об углублении узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства и их вывода на новый уровень.Также Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59383234_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_cf83ed6ce7295b08135f4c6c2f61dced.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кыргызстан, встреча, аэропорт, садыр жапаров, супруги
политика, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кыргызстан, встреча, аэропорт, садыр жапаров, супруги

Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента

13:59 30.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Лидер Узбекистана проведет переговоры с кыргызским коллегой и примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Кыргызстан. В международном аэропорту "Иссык-Куль" города Чолпон-Аты их встретили Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2026
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
Сегодня пройдут переговоры лидеров. Речь пойдет об углублении узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства и их вывода на новый уровень.
Также Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0