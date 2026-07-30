https://uz.sputniknews.ru/20260730/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-cholpon-atu-59383128.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента
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Лидер Узбекистана проведет переговоры с кыргызским коллегой и примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана
2026-07-30T13:59+0500
2026-07-30T13:59+0500
2026-07-30T13:59+0500
политика
государственный визит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
кыргызстан
встреча
аэропорт
садыр жапаров
супруги
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату, сообщает пресс-служба главы государства.В честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.Сегодня пройдут переговоры лидеров. Речь пойдет об углублении узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства и их вывода на новый уровень.Также Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
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политика, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кыргызстан, встреча, аэропорт, садыр жапаров, супруги
политика, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кыргызстан, встреча, аэропорт, садыр жапаров, супруги
Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента
Лидер Узбекистана проведет переговоры с кыргызским коллегой и примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Кыргызстан. В международном аэропорту "Иссык-Куль" города Чолпон-Аты их встретили Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и его супруга”, — говорится в сообщении.
В честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
Сегодня пройдут переговоры лидеров. Речь пойдет об углублении узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства и их вывода на новый уровень.
Также Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.