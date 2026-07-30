https://uz.sputniknews.ru/20260730/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-cholpon-atu-59383128.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента

Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату — как встретили президента

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана проведет переговоры с кыргызским коллегой и примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана

2026-07-30T13:59+0500

2026-07-30T13:59+0500

2026-07-30T13:59+0500

политика

государственный визит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

кыргызстан

встреча

аэропорт

садыр жапаров

супруги

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату, сообщает пресс-служба главы государства.В честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.Сегодня пройдут переговоры лидеров. Речь пойдет об углублении узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства и их вывода на новый уровень.Также Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, кыргызстан, встреча, аэропорт, садыр жапаров, супруги