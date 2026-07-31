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https://uz.sputniknews.ru/20260731/prezident-uzbekistana-otkrytie-otelya-baku-pobereje-issyk-kulya-59416126.html
Президент Узбекистана посетил открытие отеля "Баку" на побережье Иссык-Куля
Президент Узбекистана посетил открытие отеля "Баку" на побережье Иссык-Куля
Sputnik Узбекистан
На побережье Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель "Баку" с участием лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана. 31.07.2026, Sputnik Узбекистан
2026-07-31T17:41+0500
2026-07-31T17:41+0500
шавкат мирзиёев
отель
иссык-куль
церемония
открытие
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пятизвездочного отеля "Баку" на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы-государства.Лидеры ознакомились с современным гостиничным комплексом, условиями, созданными для отдыха посетителей и проведения международных мероприятий.Отель расположен на территории площадью 17,2 га и включает семиэтажное здание общей площадью около 30 тыс. кв. м с более чем 120 номерами, а также бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру, отметили в пресс-службе президента.
https://uz.sputniknews.ru/20260731/shavkat-mirziyoev-posetil-otkrytie-mejdunarodnogo-golf-kluba-59397380.html
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шавкат мирзиёев, отель, иссык-куль, церемония, открытие, кыргызстан
шавкат мирзиёев, отель, иссык-куль, церемония, открытие, кыргызстан

Президент Узбекистана посетил открытие отеля "Баку" на побережье Иссык-Куля

17:41 31.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На побережье Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель "Баку" с участием лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пятизвездочного отеля "Баку" на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы-государства.
Лидеры ознакомились с современным гостиничным комплексом, условиями, созданными для отдыха посетителей и проведения международных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля Баку. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Отель расположен на территории площадью 17,2 га и включает семиэтажное здание общей площадью около 30 тыс. кв. м с более чем 120 номерами, а также бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру, отметили в пресс-службе президента.
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