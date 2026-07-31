Президент Узбекистана посетил открытие отеля "Баку" на побережье Иссык-Куля
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На побережье Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель "Баку" с участием лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пятизвездочного отеля "Баку" на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы-государства.
Лидеры ознакомились с современным гостиничным комплексом, условиями, созданными для отдыха посетителей и проведения международных мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев с главами государств ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия отеля "Баку".
Отель расположен на территории площадью 17,2 га и включает семиэтажное здание общей площадью около 30 тыс. кв. м с более чем 120 номерами, а также бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру, отметили в пресс-службе президента.