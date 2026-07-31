https://uz.sputniknews.ru/20260731/prezident-uzbekistana-otkrytie-otelya-baku-pobereje-issyk-kulya-59416126.html

Президент Узбекистана посетил открытие отеля "Баку" на побережье Иссык-Куля

Президент Узбекистана посетил открытие отеля "Баку" на побережье Иссык-Куля

Sputnik Узбекистан

На побережье Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель "Баку" с участием лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана. 31.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-31T17:41+0500

2026-07-31T17:41+0500

2026-07-31T17:41+0500

шавкат мирзиёев

отель

иссык-куль

церемония

открытие

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В рамках программы неформальной Консультативной встречи главы государств Центральной Азии и Азербайджана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пятизвездочного отеля "Баку" на побережье озера Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба главы-государства.Лидеры ознакомились с современным гостиничным комплексом, условиями, созданными для отдыха посетителей и проведения международных мероприятий.Отель расположен на территории площадью 17,2 га и включает семиэтажное здание общей площадью около 30 тыс. кв. м с более чем 120 номерами, а также бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру, отметили в пресс-службе президента.

https://uz.sputniknews.ru/20260731/shavkat-mirziyoev-posetil-otkrytie-mejdunarodnogo-golf-kluba-59397380.html

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шавкат мирзиёев, отель, иссык-куль, церемония, открытие, кыргызстан