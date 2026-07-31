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https://uz.sputniknews.ru/20260731/shavkat-mirziyoev-posetil-otkrytie-mejdunarodnogo-golf-kluba-59397380.html
Шавкат Мирзиёев посетил открытие первого в Кыргызстане международного гольф-клуба
Шавкат Мирзиёев посетил открытие первого в Кыргызстане международного гольф-клуба
Sputnik Узбекистан
В Чолпон-Ате президент Узбекистана вместе с лидерами стран ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба.
2026-07-31T09:16+0500
2026-07-31T09:34+0500
кыргызстан
узбекистан
гольф
шавкат мирзиёев
спорт
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы пребывания в городе Чолпон-Ате принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В ходе посещения главы государств осмотрели новый спортивно-туристический комплекс и ознакомились с его инфраструктурой. Ожидается, что запуск объекта будет способствовать развитию гольфа, привлечению туристов и расширению возможностей туристической отрасли Кыргызстана.По случаю открытия комплекса лидеры поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики, выразив уверенность, что реализация подобных проектов станет дополнительным стимулом для развития туристического потенциала страны.
https://uz.sputniknews.ru/20260730/mirziyoev-ejegodnyy-tovarooborot-uzbekistana-i-kyrgyzstana-doljen-prevysit-2-mlrd-59387943.html
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кыргызстан, узбекистан, гольф, шавкат мирзиёев, спорт
кыргызстан, узбекистан, гольф, шавкат мирзиёев, спорт

Шавкат Мирзиёев посетил открытие первого в Кыргызстане международного гольф-клуба

09:16 31.07.2026 (обновлено: 09:34 31.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Чолпон-Ате президент Узбекистана вместе с лидерами стран ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы пребывания в городе Чолпон-Ате принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В рамках программы пребывания в городе Чолпон-Ате Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с главами государств Центральной Азии и Азербайджана принял участие в торжественной церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе посещения главы государств осмотрели новый спортивно-туристический комплекс и ознакомились с его инфраструктурой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ожидается, что запуск объекта будет способствовать развитию гольфа, привлечению туристов и расширению возможностей туристической отрасли Кыргызстана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По случаю открытия комплекса лидеры поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики, выразив уверенность, что реализация подобных проектов станет дополнительным стимулом для развития туристического потенциала страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Церемония открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2026
Церемония открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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