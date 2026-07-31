Шавкат Мирзиёев посетил открытие первого в Кыргызстане международного гольф-клуба
09:16 31.07.2026 (обновлено: 09:34 31.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В Чолпон-Ате президент Узбекистана вместе с лидерами стран ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы пребывания в городе Чолпон-Ате принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В рамках программы пребывания в городе Чолпон-Ате Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с главами государств Центральной Азии и Азербайджана принял участие в торжественной церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе посещения главы государств осмотрели новый спортивно-туристический комплекс и ознакомились с его инфраструктурой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ожидается, что запуск объекта будет способствовать развитию гольфа, привлечению туристов и расширению возможностей туристической отрасли Кыргызстана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По случаю открытия комплекса лидеры поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики, выразив уверенность, что реализация подобных проектов станет дополнительным стимулом для развития туристического потенциала страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
Церемония открытия гольф-клуба международного класса в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента Узбекистана