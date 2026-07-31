https://uz.sputniknews.ru/20260731/shavkat-mirziyoev-posetil-otkrytie-mejdunarodnogo-golf-kluba-59397380.html

Шавкат Мирзиёев посетил открытие первого в Кыргызстане международного гольф-клуба

Шавкат Мирзиёев посетил открытие первого в Кыргызстане международного гольф-клуба

Sputnik Узбекистан

В Чолпон-Ате президент Узбекистана вместе с лидерами стран ЦА и Азербайджана принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба.

2026-07-31T09:16+0500

2026-07-31T09:16+0500

2026-07-31T09:34+0500

кыргызстан

узбекистан

гольф

шавкат мирзиёев

спорт

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы пребывания в городе Чолпон-Ате принял участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В ходе посещения главы государств осмотрели новый спортивно-туристический комплекс и ознакомились с его инфраструктурой. Ожидается, что запуск объекта будет способствовать развитию гольфа, привлечению туристов и расширению возможностей туристической отрасли Кыргызстана.По случаю открытия комплекса лидеры поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ республики, выразив уверенность, что реализация подобных проектов станет дополнительным стимулом для развития туристического потенциала страны.

https://uz.sputniknews.ru/20260730/mirziyoev-ejegodnyy-tovarooborot-uzbekistana-i-kyrgyzstana-doljen-prevysit-2-mlrd-59387943.html

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