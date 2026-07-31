https://uz.sputniknews.ru/20260731/prodaji-poderjannyx-avto-v-uzbekistane-vyrosli-na-16-v-iyune-59400744.html
Подержанные авто и электромобили стали драйверами роста авторынка Узбекистана в июне
Подержанные авто и электромобили стали драйверами роста авторынка Узбекистана в июне
Sputnik Узбекистан
В июне продажи автомобилей выросли почти во всех регионах Узбекистана. Большая часть сделок пришлась на вторичный рынок — около 61% от общего объема. Продажи подержанных автомобилей выросли на 16%, что выше, чем рост продаж новых машин (+11%).
2026-07-31T11:31+0500
2026-07-31T11:31+0500
2026-07-31T13:00+0500
автомобили
узбекистан
автомобильный рынок
электромобиль
машина
продажи
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. По итогам июня 2026 года объем продаж автотранспортных средств в Узбекистане превысил 80,2 тыс. единиц, что на 18% больше по сравнению с маем. Об этом свидетельствуют данные Центра экономических исследований и реформ, который регулярно анализирует динамику автомобильного рынка страны, включая основные сегменты и региональные изменения.Большая часть сделок пришлась на вторичный рынок — около 61% от общего объема. При этом вторичный рынок рос быстрее, чем сегмент новых машин: продажи подержанных автомобилей увеличились на 16%, а новых — на 11%.Всего в июне было продано 61,4 тыс. легковых автомобилей. Из них 24 тыс. пришлись на новые машины. Большую часть новых автомобилей составили модели отечественного производства — их продажи выросли до 18,8 тыс. единиц. Также увеличились продажи автомобилей иностранных марок.На вторичном рынке в июне было продано более 37 тыс. автомобилей. Однако по итогам первого полугодия продажи машин с пробегом пока остаются ниже прошлогоднего уровня.Рост продаж автомобилей отмечен почти во всех регионах страны. Самое заметное увеличение показали Сурхандарьинская и Хорезмская области. В Ташкенте продажи выросли на 9% и достигли почти 18 тыс. автомобилей.Отдельно вырос спрос на электромобили. В июне их продажи на первичном и вторичном рынках составили 8,4 тыс. единиц — на 63,5% больше, чем месяцем ранее.Всего за первые шесть месяцев 2026 года в Узбекистане продали более 40 тыс. электромобилей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основным центром спроса остается Ташкент: в столице в июне реализовали 5,3 тыс. электромобилей.
https://uz.sputniknews.ru/20260214/avtorynok-uzbekistan-rost-rekordniy-spros-elektromobili-55703973.html
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автомобили, узбекистан, автомобильный рынок, электромобиль, машина, продажи
автомобили, узбекистан, автомобильный рынок, электромобиль, машина, продажи
Подержанные авто и электромобили стали драйверами роста авторынка Узбекистана в июне
11:31 31.07.2026 (обновлено: 13:00 31.07.2026)
В июне продажи автомобилей выросли почти во всех регионах Узбекистана. Большая часть сделок пришлась на вторичный рынок — около 61% от общего объема. Продажи подержанных автомобилей выросли на 16%, что выше, чем рост продаж новых машин (+11%).
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
По итогам июня 2026 года объем продаж автотранспортных средств в Узбекистане превысил 80,2 тыс. единиц, что на 18% больше по сравнению с маем. Об этом свидетельствуют данные
Центра экономических исследований и реформ, который регулярно анализирует динамику автомобильного рынка страны, включая основные сегменты и региональные изменения.
Большая часть сделок пришлась на вторичный рынок — около 61% от общего объема. При этом вторичный рынок рос быстрее, чем сегмент новых машин: продажи подержанных автомобилей увеличились на 16%, а новых — на 11%.
Всего в июне было продано 61,4 тыс. легковых автомобилей. Из них 24 тыс. пришлись на новые машины. Большую часть новых автомобилей составили модели отечественного производства — их продажи выросли до 18,8 тыс. единиц. Также увеличились продажи автомобилей иностранных марок.
На вторичном рынке в июне было продано более 37 тыс. автомобилей. Однако по итогам первого полугодия продажи машин с пробегом пока остаются ниже прошлогоднего уровня.
Рост продаж автомобилей отмечен почти во всех регионах страны. Самое заметное увеличение показали Сурхандарьинская и Хорезмская области. В Ташкенте продажи выросли на 9% и достигли почти 18 тыс. автомобилей.
Отдельно вырос спрос на электромобили. В июне их продажи на первичном и вторичном рынках составили 8,4 тыс. единиц — на 63,5% больше, чем месяцем ранее.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года в Узбекистане продали более 40 тыс. электромобилей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основным центром спроса остается Ташкент: в столице в июне реализовали 5,3 тыс. электромобилей.