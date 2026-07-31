https://uz.sputniknews.ru/20260731/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-zone-spetsoperatsii-59408791.html
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Sputnik Узбекистан
В зоне ответственности "Юга" и "Севера" ВСУ потеряли около 2 800 военнослужащих, более 40 боевых бронированных машин, 248 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
2026-07-31T15:14+0500
2026-07-31T15:14+0500
2026-07-31T16:21+0500
сво
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
минобороны рф
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59244723_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_fa8b8311b9a080001ac10f77364c545f.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Это позволяет укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию.За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1 290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над селом Веровка в Харьковской области. Его освобождение позволяет армии развить дальнейшее наступление и осложняет положение ВСУ, попавших в окружение в районе Белого Колодезя.По данным ведомства, в зоне ответственности "Севера" противник потерял до 1 495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/18/59244723_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_2acb428f51b790fb12d1462d8d471123.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
15:14 31.07.2026 (обновлено: 16:21 31.07.2026)
В зоне ответственности "Юга" и "Севера" ВСУ потеряли около 2 800 военнослужащих, более 40 боевых бронированных машин, 248 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
"Вчера решительными действиями Южной группировки освобождены Стенки в Донецкой Народной Республике", — говорится в сводке.
Это позволяет укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию.
За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1 290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над селом Веровка в Харьковской области. Его освобождение позволяет армии развить дальнейшее наступление и осложняет положение ВСУ, попавших в окружение в районе Белого Колодезя.
По данным ведомства, в зоне ответственности "Севера" противник потерял до 1 495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.