https://uz.sputniknews.ru/20260731/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-v-zone-spetsoperatsii-59408791.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Sputnik Узбекистан

В зоне ответственности "Юга" и "Севера" ВСУ потеряли около 2 800 военнослужащих, более 40 боевых бронированных машин, 248 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

2026-07-31T15:14+0500

2026-07-31T15:14+0500

2026-07-31T16:21+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Это позволяет укрепить фланги российских подразделений, которые после освобождения Константиновки ведут успешные бои за главную цитадель ВСУ в Донбассе — Славянско-Краматорскую агломерацию.За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1 290 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 176 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.Кроме того, бойцы "Севера" установили контроль над селом Веровка в Харьковской области. Его освобождение позволяет армии развить дальнейшее наступление и осложняет положение ВСУ, попавших в окружение в районе Белого Колодезя.По данным ведомства, в зоне ответственности "Севера" противник потерял до 1 495 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

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