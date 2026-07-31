https://uz.sputniknews.ru/20260731/shavkat-mirziyoev-vystupil-neformalnaya-vstrecha-glav-stran-tsa-azerbaydjana-59411128.html

Шавкат Мирзиёев выступил на неформальной встрече глав стран ЦА и Азербайджана в Чолпон-Ате

Шавкат Мирзиёев выступил на неформальной встрече глав стран ЦА и Азербайджана в Чолпон-Ате

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана предложил укрепить торгово-экономическое сотрудничество, развивать транспортные и цифровые проекты, а также усилить взаимодействие в сфере науки, инноваций и борьбы с изменением климата.

2026-07-31T16:00+0500

2026-07-31T16:00+0500

2026-07-31T16:29+0500

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая прошла в городе Чолпон-Ате Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В мероприятии также участвовали президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам обеспечения устойчивого развития, экономического роста, безопасности и повышения благосостояния народов и государств Центральной Азии и Азербайджана.Открывая выступление, Мирзиёев в преддверии 35-летия независимости стран Центральной Азии отметил достижения государств региона в укреплении государственности, экономическом развитии и национальном возрождении.Президент отметил, что в условиях сложной международной обстановки странам необходимо укреплять координацию и совместные действия. По его словам, присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч выводит региональное сотрудничество на новый, макрорегиональный уровень.Глава государства представил приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. В их числе — развитие устойчивых механизмов регионального взаимодействия, укрепление связей между профильными ведомствами и регионами, а также реализация долгосрочных совместных программ.Отдельное внимание он уделил усилению координации в рамках межгосударственных организаций и формата "Центральная Азия плюс", развитию торговли, транспортной взаимосвязанности, промышленной кооперации, цифровых сервисов и инвестиционных платформ.По словам Мирзиёева, перспективной задачей является превращение Центральной Азии в конкурентоспособный хаб образования, науки и инноваций за счет развития кадрового потенциала, технологий искусственного интеллекта, дата-центров и современной энергетической инфраструктуры.Президент также подчеркнул важность совместного решения экологических проблем, отметив, что климатические вызовы не имеют государственных границ.Среди ключевых направлений сотрудничества глава Узбекистана также выделил гуманитарную сферу, подчеркнув, что укрепление связей между народами способствует формированию общей региональной идентичности при сохранении национальной самобытности.В завершение выступления президент Узбекистана выразил убежденность в том, что общая сила заключается в единстве, взаимном доверии и твердой приверженности совместному созиданию.На встрече также выступили лидеры других государств Центральной Азии и Азербайджана, представив свое видение дальнейшего развития регионального сотрудничества.По итогам саммита была принята Чолпон-Атинская декларация.

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