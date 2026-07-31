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Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января–июня 2026-го остаются Китай и Россия.
2026-07-31T10:55+0500
2026-07-31T10:55+0500
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По данным Национального комитета РУз по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–июне 2026 года составил $41 млрд.Это на $2,8 млрд, или на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $9,3 млрд. В первые полгода 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 195 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, торговля, товарооборот, инфографика, статистика, россия, китай, казахстан, турция, афганистан
инфографика, узбекистан, торговля, товарооборот, инфографика, статистика, россия, китай, казахстан, турция, афганистан
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
10:55 31.07.2026 (обновлено: 11:00 31.07.2026)
Главными торговыми партнерами республики по итогам января–июня 2026-го остаются Китай и Россия.
По данным Национального комитета РУз по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–июне 2026 года составил $41 млрд.
Это на $2,8 млрд, или на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:
экспорт — $15,9 млрд (-8,8%);
импорт — $25,1 млрд (+21%).
В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $9,3 млрд.
В первые полгода 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 195 странами.
Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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