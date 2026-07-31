https://uz.sputniknews.ru/20260731/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-59399741.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января–июня 2026-го остаются Китай и Россия.

2026-07-31T10:55+0500

2026-07-31T10:55+0500

2026-07-31T11:00+0500

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По данным Национального комитета РУз по статистике, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе–июне 2026 года составил $41 млрд.Это на $2,8 млрд, или на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В объеме внешнеторгового оборота Узбекистана:В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $9,3 млрд. В первые полгода 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 195 странами.Наибольшая доля внешнеторгового оборота республики пришлась на Китай, Россию, Казахстан, Турцию и Афганистан.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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