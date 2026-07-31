https://uz.sputniknews.ru/20260731/uzbekistan-zoloto-chempionat-mira-po-sportivnoy-borbe-sredi-yuniorov-59403434.html

Узбекистан завоевал первое золото ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров в Баку

Узбекистан завоевал первое золото ЧМ по спортивной борьбе среди юниоров в Баку

Sputnik Узбекистан

Представительница сборной Узбекистана Мухлиса Машарипова стала чемпионкой мира среди спортсменов до 17 лет.

2026-07-31T12:18+0500

2026-07-31T12:18+0500

2026-07-31T13:01+0500

спорт

золотая медаль

баку

спортивная борьба

чемпионат мира

узбекистан

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Представительница сборной Узбекистана завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, проходящем в Баку. Об этом сообщает пресс-служба НОК.В финальной схватке весовой категории до 43 кг представительница республики Мухлиса Машарипова уверенно одержала победу над спортсменкой из Германии Финей Штраух и стала обладательницей золотой медали.В рамках чемпионата мира свои выступления в отборочном этапе начнут еще пять представителей сборной Узбекистана по вольной борьбе.Кроме того, Сабрина Абдреймова продолжит борьбу за медаль в утешительном этапе. Для выхода в поединок за бронзовую награду ей предстоит победить в следующей встрече в весовой категории до 53 кг.Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U17) проходит с 27 июля по 2 августа в столице Азербайджана. В ЧМ участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20260730/uzbekistanskiy-borets-stal-dvukratnym-chempionom-mira-sredi-sportsmenov-u17--59375694.html

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спорт, золотая медаль, баку, спортивная борьба, чемпионат мира, узбекистан, азербайджан