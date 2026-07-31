https://uz.sputniknews.ru/20260731/xorezmskiy-ris-zaregistrirovan-geograficheskoe-ukazaniye-59405476.html

Еще один национальный бренд: Хорезмский рис зарегистрирован как географическое указание

Еще один национальный бренд: Хорезмский рис зарегистрирован как географическое указание

Sputnik Узбекистан

Регистрация наименования "Хоразмский рис" в качестве географического указания обеспечивает его правовую защиту.

2026-07-31T13:45+0500

2026-07-31T13:45+0500

2026-07-31T14:53+0500

рис

хорезмская область

национальные блюда

еда

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Рис, выращиваемый в Хорезмской области, официально зарегистрирован в качестве географического указания. Об этом сообщает пресс-служба Агентства интеллектуальной собственности.Как отмечает агентство, рис выращенный в Хорезмской области отличается высоким качеством, неповторимым ароматом и особыми кулинарными свойствами. Его уникальность напрямую связана с природными условиями региона — водами Амударьи, плодородными почвами, благоприятным климатом, а также традициями выращивания, передаваемыми из поколения в поколение.Регистрация наименования "Хоразмский рис" в качестве географического указания обеспечивает правовую защиту продукта, подтверждает его происхождение и качество, предотвращает незаконное использование наименования и гарантирует потребителям подлинность продукта, отметили в агентстве.Стоит отметить, что статус географического указателя уже получили Кокандский патыр, Сукокская сомса, Чустский плов, Андижанский девзира, Ташкентский свадебный плов, Самаркандская лепешка и Андижанская тюбетейка.Географическое указание — это объект интеллектуальной собственности, подтверждающий, что продукт происходит из определенной территории, а его качество, репутация и уникальные характеристики обусловлены природными и человеческими факторами данного региона.

https://uz.sputniknews.ru/20260606/andijanskiy-devzira-plov-poluchil-status-geograficheskogo-ukazaniya-58155062.html

хорезмская область

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рис, хорезмская область, национальные блюда, еда