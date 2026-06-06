https://uz.sputniknews.ru/20260606/andijanskiy-devzira-plov-poluchil-status-geograficheskogo-ukazaniya-58155062.html
Андижанский девзира плов получил статус географического указания
Андижанский девзира плов получил статус географического указания
Sputnik Узбекистан
Теперь название "Андижанский девзира плов" и традиционная технология его приготовления находятся под охраной закона, что помогает сохранить подлинность блюда и гарантировать его качество.
2026-06-06T11:51+0500
2026-06-06T11:51+0500
2026-06-06T12:02+0500
плов
национальные блюда
узбекистан
андижанская область
еда
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министерство юстиции внесло Андижанский плов из риса девзира в государственный реестр географических указаний, сообщила пресс-служба Агентства интеллектуальной собственности.Это решение закрепляет официальный статус одного из самых узнаваемых блюд узбекской кухни, сформированного на протяжении веков в традициях Андижанского региона.Андижанский девзира плов отличается традиционной технологией приготовления, сохраняемой и передаваемой из поколения в поколение. В его основе — рис девзира, выращиваемый в основном в Ферганской долине. Благодаря плотному зерну и характерному красноватому оттенку он придает плову рассыпчатую текстуру и выразительный вкус. Присвоение статуса географического указания подтверждает уникальность блюда и обеспечивает его правовую защиту, отметили в агентстве.Кроме того, новый статус также открывает дополнительные возможности для развития гастрономического туризма, продвижения национальных брендов и повышения интереса к узбекской кухне за рубежом. Андижанский девзира плов становится важной частью культурного имиджа региона и страны. Ранее в госреестр географических указаний были внесены и другие известные блюда национальной узбекской кухни. Среди них — ташкентский свадебный плов, самаркандское блюдо "Нухат шурак", самаркандская лепешка, а также традиционная "Сукок сомса", готовящаяся в кишлаке Сукок Паркентского района Ташкентской области.Географическое указание — это форма интеллектуальной собственности, подтверждающая связь продукта с определенной территорией, где его качество и репутация формируются под влиянием природных и человеческих факторов региона.
https://uz.sputniknews.ru/20250205/samarkand-lepeshka-registratsiya-geograficheskoye-ukazaniye-47852710.html
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плов, национальные блюда, узбекистан, андижанская область, еда
плов, национальные блюда, узбекистан, андижанская область, еда
Андижанский девзира плов получил статус географического указания
11:51 06.06.2026 (обновлено: 12:02 06.06.2026)
Теперь название "Андижанский девзира плов" и традиционная технология его приготовления находятся под охраной закона, что помогает сохранить подлинность блюда и гарантировать его качество.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министерство юстиции внесло Андижанский плов из риса девзира в государственный реестр географических указаний, сообщила пресс-служба Агентства интеллектуальной собственности.
Это решение закрепляет официальный статус одного из самых узнаваемых блюд узбекской кухни, сформированного на протяжении веков в традициях Андижанского региона.
Андижанский девзира плов отличается традиционной технологией приготовления, сохраняемой и передаваемой из поколения в поколение. В его основе — рис девзира, выращиваемый в основном в Ферганской долине. Благодаря плотному зерну и характерному красноватому оттенку он придает плову рассыпчатую текстуру и выразительный вкус. Присвоение статуса географического указания подтверждает уникальность блюда и обеспечивает его правовую защиту, отметили в агентстве.
Кроме того, новый статус также открывает дополнительные возможности для развития гастрономического туризма, продвижения национальных брендов и повышения интереса к узбекской кухне за рубежом. Андижанский девзира плов становится важной частью культурного имиджа региона и страны.
Ранее в госреестр географических указаний были внесены и другие известные блюда национальной узбекской кухни. Среди них — ташкентский свадебный плов, самаркандское блюдо "Нухат шурак", самаркандская лепешка, а также традиционная "Сукок сомса", готовящаяся в кишлаке Сукок Паркентского района Ташкентской области.
Географическое указание — это форма интеллектуальной собственности, подтверждающая связь продукта с определенной территорией, где его качество и репутация формируются под влиянием природных и человеческих факторов региона.