https://uz.sputniknews.ru/20260606/andijanskiy-devzira-plov-poluchil-status-geograficheskogo-ukazaniya-58155062.html

Андижанский девзира плов получил статус географического указания

Андижанский девзира плов получил статус географического указания

Sputnik Узбекистан

Теперь название "Андижанский девзира плов" и традиционная технология его приготовления находятся под охраной закона, что помогает сохранить подлинность блюда и гарантировать его качество.

2026-06-06T11:51+0500

2026-06-06T11:51+0500

2026-06-06T12:02+0500

плов

национальные блюда

узбекистан

андижанская область

еда

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Министерство юстиции внесло Андижанский плов из риса девзира в государственный реестр географических указаний, сообщила пресс-служба Агентства интеллектуальной собственности.Это решение закрепляет официальный статус одного из самых узнаваемых блюд узбекской кухни, сформированного на протяжении веков в традициях Андижанского региона.Андижанский девзира плов отличается традиционной технологией приготовления, сохраняемой и передаваемой из поколения в поколение. В его основе — рис девзира, выращиваемый в основном в Ферганской долине. Благодаря плотному зерну и характерному красноватому оттенку он придает плову рассыпчатую текстуру и выразительный вкус. Присвоение статуса географического указания подтверждает уникальность блюда и обеспечивает его правовую защиту, отметили в агентстве.Кроме того, новый статус также открывает дополнительные возможности для развития гастрономического туризма, продвижения национальных брендов и повышения интереса к узбекской кухне за рубежом. Андижанский девзира плов становится важной частью культурного имиджа региона и страны. Ранее в госреестр географических указаний были внесены и другие известные блюда национальной узбекской кухни. Среди них — ташкентский свадебный плов, самаркандское блюдо "Нухат шурак", самаркандская лепешка, а также традиционная "Сукок сомса", готовящаяся в кишлаке Сукок Паркентского района Ташкентской области.Географическое указание — это форма интеллектуальной собственности, подтверждающая связь продукта с определенной территорией, где его качество и репутация формируются под влиянием природных и человеческих факторов региона.

https://uz.sputniknews.ru/20250205/samarkand-lepeshka-registratsiya-geograficheskoye-ukazaniye-47852710.html

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плов, национальные блюда, узбекистан, андижанская область, еда