Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
15:50 01.08.2026 (обновлено: 15:59 01.08.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Противник потерял около 575 военнослужащих ВСУ, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области", — говорится в сообщении.
Бойцы "Запада" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, а также 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии в ДНР и Харьковской области
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США,
Кроме того, подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области", — говорится в сводке ведомства.
Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.
В результате противник потерял более 365-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.