https://uz.sputniknews.ru/20260801/rossiyskie-voennye-ustanovili-kontrol-nad-dvumya-naselennymi-punktami-v-zone-svo-59431170.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

Противник потерял около 575 военнослужащих ВСУ, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

2026-08-01T15:50+0500

2026-08-01T15:50+0500

2026-08-01T15:59+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.Бойцы "Запада" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, а также 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии в ДНР и Харьковской областиМинобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, Кроме того, подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.В результате противник потерял более 365-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.

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