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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260801/rossiyskie-voennye-ustanovili-kontrol-nad-dvumya-naselennymi-punktami-v-zone-svo-59431170.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
Противник потерял около 575 военнослужащих ВСУ, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
2026-08-01T15:50+0500
2026-08-01T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.Бойцы "Запада" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, а также 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии в ДНР и Харьковской областиМинобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, Кроме того, подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.В результате противник потерял более 365-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.
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сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация
сво, россия, украина, минобороны рф, спецоперация

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

15:50 01.08.2026 (обновлено: 15:59 01.08.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы отряда "Русь" в ЛНР
Боевая работа мобильной огневой группы отряда Русь в ЛНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Противник потерял около 575 военнослужащих ВСУ, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Ольговка Харьковской области", — говорится в сообщении.

Бойцы "Запада" за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, а также 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии в ДНР и Харьковской области

"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США,
Кроме того, подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое Запорожской области", — говорится в сводке ведомства.

Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области.
В результате противник потерял более 365-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.
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