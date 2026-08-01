https://uz.sputniknews.ru/20260801/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jeleznodorojniki-uzbekistan-professionalniy-prazdnik-59421181.html

Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников Узбекистана с профессиональным праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников Узбекистана с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа.

2026-08-01T10:01+0500

2026-08-01T10:01+0500

2026-08-01T10:02+0500

шавкат мирзиёев

железнодорожник

день работников железнодорожного транспорта

поздравления

праздник

узбекистан

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил рабочих и служащих, строителей, инженеров и машинистов, проводников и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы госдударства.В своем обращении президент отметил вклад железнодорожников в развитие экономики страны, модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение благосостояния населения.По словам главы государства, за последние годы в отрасли проведены масштабные реформы. В стране построено более 2,4 тысячи километров новых железных дорог, электрифицировано свыше 3 тысяч километров путей и реконструировано более 1,1 тысячи километров железнодорожной сети.Введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Самарканд – Ургут, Байткурган – Паркент и Ургенчский международный аэропорт – Хива. Также запущена вторая электрифицированная линия на участке Навои – Бухара, строятся железные дороги по другим направлениям.Президент подчеркнул, что продолжается развитие логистической системы страны. Ведется электрификация участков Мараканд – Навои, Бухара – Ургенч – Хива, Мискин – Нукус и Кумкурган – Кудукли, а также расширяются возможности железнодорожных станций.Отдельно отмечено строительство международной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и сотрудничество с Афганистаном в развитии железнодорожной инфраструктуры.Для улучшения качества пассажирских перевозок на маршруте Ташкент – Хива – Ташкент запущен новый высокоскоростной электропоезд "Джалолиддин Мангуберды", южнокорейской компании Hyundai Rotem.Также в стране модернизируют железнодорожные вокзалы, обновляют их инженерную и сервисную инфраструктуру, внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект.По словам президента, в ближайшие годы планируется приобрести сотни современных пассажирских вагонов и высокотехнологичных поездов, расширить железнодорожную инфраструктуру и повысить качество услуг.В завершение Шавкат Мирзиёев пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

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шавкат мирзиёев, железнодорожник, день работников железнодорожного транспорта, поздравления, праздник, узбекистан, железная дорога