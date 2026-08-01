https://uz.sputniknews.ru/20260801/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jeleznodorojniki-uzbekistan-professionalniy-prazdnik-59421181.html
Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников Узбекистана с профессиональным праздником
Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников Узбекистана с профессиональным праздником
Sputnik Узбекистан
День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа.
2026-08-01T10:01+0500
2026-08-01T10:01+0500
2026-08-01T10:02+0500
шавкат мирзиёев
железнодорожник
день работников железнодорожного транспорта
поздравления
праздник
узбекистан
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил рабочих и служащих, строителей, инженеров и машинистов, проводников и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы госдударства.В своем обращении президент отметил вклад железнодорожников в развитие экономики страны, модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение благосостояния населения.По словам главы государства, за последние годы в отрасли проведены масштабные реформы. В стране построено более 2,4 тысячи километров новых железных дорог, электрифицировано свыше 3 тысяч километров путей и реконструировано более 1,1 тысячи километров железнодорожной сети.Введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Самарканд – Ургут, Байткурган – Паркент и Ургенчский международный аэропорт – Хива. Также запущена вторая электрифицированная линия на участке Навои – Бухара, строятся железные дороги по другим направлениям.Президент подчеркнул, что продолжается развитие логистической системы страны. Ведется электрификация участков Мараканд – Навои, Бухара – Ургенч – Хива, Мискин – Нукус и Кумкурган – Кудукли, а также расширяются возможности железнодорожных станций.Отдельно отмечено строительство международной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и сотрудничество с Афганистаном в развитии железнодорожной инфраструктуры.Для улучшения качества пассажирских перевозок на маршруте Ташкент – Хива – Ташкент запущен новый высокоскоростной электропоезд "Джалолиддин Мангуберды", южнокорейской компании Hyundai Rotem.Также в стране модернизируют железнодорожные вокзалы, обновляют их инженерную и сервисную инфраструктуру, внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект.По словам президента, в ближайшие годы планируется приобрести сотни современных пассажирских вагонов и высокотехнологичных поездов, расширить железнодорожную инфраструктуру и повысить качество услуг.В завершение Шавкат Мирзиёев пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20260731/vysokoe-priznanie-mnogoletniy-trud-tashkent-nagrada-jeleznodorojniki-59414414.html
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шавкат мирзиёев, железнодорожник, день работников железнодорожного транспорта, поздравления, праздник, узбекистан, железная дорога
шавкат мирзиёев, железнодорожник, день работников железнодорожного транспорта, поздравления, праздник, узбекистан, железная дорога
Шавкат Мирзиёев поздравил железнодорожников Узбекистана с профессиональным праздником
10:01 01.08.2026 (обновлено: 10:02 01.08.2026)
День работников железнодорожного транспорта отмечается в Узбекистане каждое первое воскресенье августа.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил рабочих и служащих, строителей, инженеров и машинистов, проводников и ветеранов отрасли с их профессиональным праздником. Текст поздравления опубликовала
пресс-служба главы госдударства.
В своем обращении президент отметил вклад железнодорожников в развитие экономики страны, модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение благосостояния населения.
"В этот замечательный праздник мы вновь отмечаем, что своим самоотверженным трудом вы вносите достойный вклад в укрепление экономической мощи Нового Узбекистана, последовательное развитие транспортно-коммуникационной системы страны, повышение благосостояния нашего народа", — говорится в праздничном послании.
По словам главы государства, за последние годы в отрасли проведены масштабные реформы. В стране построено более 2,4 тысячи километров новых железных дорог, электрифицировано свыше 3 тысяч километров путей и реконструировано более 1,1 тысячи километров железнодорожной сети.
Введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии Самарканд – Ургут, Байткурган – Паркент и Ургенчский международный аэропорт – Хива. Также запущена вторая электрифицированная линия на участке Навои – Бухара, строятся железные дороги по другим направлениям.
Президент подчеркнул, что продолжается развитие логистической системы страны. Ведется электрификация участков Мараканд – Навои, Бухара – Ургенч – Хива, Мискин – Нукус и Кумкурган – Кудукли, а также расширяются возможности железнодорожных станций.
Отдельно отмечено строительство международной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и сотрудничество с Афганистаном в развитии железнодорожной инфраструктуры.
Для улучшения качества пассажирских перевозок на маршруте Ташкент – Хива – Ташкент запущен новый высокоскоростной электропоезд "Джалолиддин Мангуберды", южнокорейской компании Hyundai Rotem.
Также в стране модернизируют железнодорожные вокзалы, обновляют их инженерную и сервисную инфраструктуру, внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект.
По словам президента, в ближайшие годы планируется приобрести сотни современных пассажирских вагонов и высокотехнологичных поездов, расширить железнодорожную инфраструктуру и повысить качество услуг.
"Вместе с вами, тысячами трудолюбивых железнодорожников, благодаря вашему профессиональному мастерству, глубоким знаниям, богатому опыту и патриотизму мы обязательно достигнем этих высоких целей", — добавил президент.
В завершение Шавкат Мирзиёев пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.