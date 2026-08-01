https://uz.sputniknews.ru/20260801/vs-rossii-porazili-predpriyatiya-vpk-logisticheskie-tsentry-kiev-59424287.html

ВС России поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области

ВС России поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области

Sputnik Узбекистан

Под удар попали предприятие Fire Point, производящее боевые части для крылатых ракет "Фламинго", заводы "Радиоизмеритель", "Буревестник", Киев-25 и Киев-21, которые производили компоненты для дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.

2026-08-01T13:07+0500

2026-08-01T13:07+0500

2026-08-01T13:07+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Для группового удара применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.В украинской столице поражены:В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, где хранили и собирали агрегаты для беспилотников.Кроме того, в Одесской области поражены два морских судна, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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сво, россия, киев, безопасность, минобороны рф, атака, беспилотник