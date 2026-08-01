ВС России поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области
© РИА НовостиБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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Под удар попали предприятие Fire Point, производящее боевые части для крылатых ракет "Фламинго", заводы "Радиоизмеритель", "Буревестник", Киев-25 и Киев-21, которые производили компоненты для дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Для группового удара применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
Для группового удара применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении ведомства.
В украинской столице поражены:
Киевское предприятие Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго",
Предприятие "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД";
Завод "Буревестник", отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники;
Предприятие Киев-25, связанный с производством и хранением комплексов РЭБ Lima;
Предприятие Киев-21 — место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, где хранили и собирали агрегаты для беспилотников.
Кроме того, в Одесской области поражены два морских судна, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.
Кроме того, в Одесской области поражены два морских судна, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.
В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.