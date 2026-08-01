Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20260801/vs-rossii-porazili-predpriyatiya-vpk-logisticheskie-tsentry-kiev-59424287.html
ВС России поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области
ВС России поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области
Sputnik Узбекистан
Под удар попали предприятие Fire Point, производящее боевые части для крылатых ракет "Фламинго", заводы "Радиоизмеритель", "Буревестник", Киев-25 и Киев-21, которые производили компоненты для дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.
2026-08-01T13:07+0500
2026-08-01T13:07+0500
сво
россия
спецоперация россии по защите донбасса
киев
безопасность
минобороны рф
атака
беспилотник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57596058_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_ce59e85ec0e0797031aa8672248bdfd3.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Для группового удара применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.В украинской столице поражены:В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, где хранили и собирали агрегаты для беспилотников.Кроме того, в Одесской области поражены два морских судна, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0f/57596058_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_18ca6a844ac182792db161070e2e5bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво, россия, киев, безопасность, минобороны рф, атака, беспилотник
сво, россия, киев, безопасность, минобороны рф, атака, беспилотник

ВС России поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области

13:07 01.08.2026
© РИА НовостиБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости
Подписаться
Под удар попали предприятие Fire Point, производящее боевые части для крылатых ракет "Фламинго", заводы "Радиоизмеритель", "Буревестник", Киев-25 и Киев-21, которые производили компоненты для дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для группового удара применялось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области", — говорится в сообщении ведомства.
В украинской столице поражены:
Киевское предприятие Fire Point, производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет "Фламинго",
Предприятие "Радиоизмеритель", где выпускали детали для дронов FP-1 и ракет "Нептун-МД";
Завод "Буревестник", отвечающий за создание компонентов для БПЛА и радиолокационной техники;
Предприятие Киев-25, связанный с производством и хранением комплексов РЭБ Lima;
Предприятие Киев-21 — место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.
В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, где хранили и собирали агрегаты для беспилотников.

Кроме того, в Одесской области поражены два морских судна, доставлявшие военные грузы в один из портов Украины.
В Минобороны России не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0