https://uz.sputniknews.ru/20260802/shavkat-mirziyoev-zavershil-gosvizit-v-kyrgyzstan-59435753.html

Шавкат Мирзиёев завершил госвизит в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев завершил госвизит в Кыргызстан

Sputnik Узбекистан

В ходе пребывания в Чолпон-Ате глава республики провел переговоры с кыргызским коллегой в узком составе и с участием официальных делегаций. Важнейшим итогом саммита стало подписание Договора о союзнических отношениях

2026-08-02T09:13+0500

2026-08-02T09:13+0500

2026-08-02T09:13+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев завершил госвизит в Кыргызстан, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе пребывания в городе Чолпон-Ата глава РУз провел переговоры с кыргызским коллегой в узком составе и с участием официальных делегаций. Речь шла о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширении торговли, промкооперации, транспортной взаимосвязанности, водно-энергетического и культурно-гуманитарного сотрудничества.Важнейшим итогом саммита стало подписание Договора о союзнических отношениях. Достигнута договоренность о создании Межгосударственного совета.Также подписан солидный пакет документов по вопросам государственной границы, социальной защиты и пенсионного обеспечения, высшего образования, взаимных поездок граждан, культуры, туризма и агропромышленного комплекса.Лидеры определили конкретные меры по доведению взаимного товарооборота до $3 млрд, реализации новых проектов промышленной кооперации, развитию инфраструктуры вдоль железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и ускорению проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.Президенту Шавкату Мирзиёеву вручили "Манас" I степени – высшую госнаграду Кыргызстана.Глава Узбекистана также принял участие в неформальной встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана. Он представил видение приоритетов регионального сотрудничества, охватывающее укрепление его институциональных основ, развитие торговли и транспортной взаимосвязанности, цифровых сервисов, образования, науки и инноваций, совместное противодействие климатическим вызовам и расширение гуманитарных обменов.В рамках программы пребывания он принял участие в открытии первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса, нового пятизвездочного отеля "Баку" и чемпионата по водно-моторному спорту на озере Иссык-Куль.По завершении мероприятий глава Узбекистана и его супруга отбыли в Ташкент.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, государственный визит, кыргызстан