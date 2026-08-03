https://uz.sputniknews.ru/20260803/prezident-uzbekistana-oznakomilsya-s-sostoyaniem-del-v-neftegazovoy-otrasli-59467960.html

Президент Узбекистана ознакомился с состоянием дел в нефтегазовой отрасли

Президент Узбекистана ознакомился с состоянием дел в нефтегазовой отрасли

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил принять меры по стабильному и бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики нефтепродуктами

2026-08-03T17:25+0500

2026-08-03T17:25+0500

2026-08-03T17:44+0500

нефтегазовая отрасль

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили отчет о деятельности акционерного общества "Узбекнефтегаз" в первом полугодии текущего года и приоритетных задачах до конца года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, в первом полугодии 2026-го обществом добыто 11,5 млрд кубометров природного газа. При этом объемы производства нефти, дизельного топлива, авиационного керосина и сжиженного газа превысили прогнозные показатели.До конца года намечено произвести:В связи с обострением геополитической обстановки растет число авиарейсов по маршрутам через Центральную Азию. По сравнению с 2025 годом увеличилось количество рейсов в Узбекистан. Ожидается, что в июле–декабре текущего года потребность в авиационном керосине составит 375 тыс. тонн или на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основную часть этой потребности покроют за счет отечественных нефтеперерабатывающих заводов.Также в связи с введением ограничений на экспорт нефтепродуктов в отдельных странах-партнерах налажен импорт авиационного керосина из альтернативных источников, включая Грузию, Ирак и другие государства.Повышение качества и объемов геологоразведочных работПрезиденту доложили о планах модернизации АО "Узбекгеофизика". На обновление геофизического оборудования для исследований скважин и приобретение современного полевого комплекса 3D-сейсморазведки направят $38,8 млн.Говорили и о создании совместно с зарубежными компаниями центра обработки сейсмических данных. В центре установят современный суперкомпьютерный комплекс, закупят новое программное обеспечение и наладят широкое применение ИИ при проведении сейсмических исследований.Вместе с тем определены меры по внедрению при строительстве скважин материалов, устойчивых к высоким температурам и давлению, технологий ультразвукового каротажа, геофизического контроля в режиме реального времени, а также горизонтального бурения. Это позволит повысить надежность скважин в сложных геологических условиях, обеспечить эффективное освоение продуктивных пластов и добиться более высоких дебитов.Мирзиёев поручил принять меры по стабильному и бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики нефтепродуктами.Кроме того, президент поставил задачи по технологическому обновлению отраслевых предприятий, повышению энергоэффективности, сокращению производственных затрат и обеспечению строгого контроля за исполнением намеченных мероприятий.

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нефтегазовая отрасль, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, узбекнефтегаз