https://uz.sputniknews.ru/20260803/prezident-uzbekistana-oznakomilsya-s-sostoyaniem-del-v-neftegazovoy-otrasli-59467960.html
Президент Узбекистана ознакомился с состоянием дел в нефтегазовой отрасли
Президент Узбекистана ознакомился с состоянием дел в нефтегазовой отрасли
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил принять меры по стабильному и бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики нефтепродуктами
2026-08-03T17:25+0500
2026-08-03T17:25+0500
2026-08-03T17:44+0500
нефтегазовая отрасль
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили отчет о деятельности акционерного общества "Узбекнефтегаз" в первом полугодии текущего года и приоритетных задачах до конца года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, в первом полугодии 2026-го обществом добыто 11,5 млрд кубометров природного газа. При этом объемы производства нефти, дизельного топлива, авиационного керосина и сжиженного газа превысили прогнозные показатели.До конца года намечено произвести:В связи с обострением геополитической обстановки растет число авиарейсов по маршрутам через Центральную Азию. По сравнению с 2025 годом увеличилось количество рейсов в Узбекистан. Ожидается, что в июле–декабре текущего года потребность в авиационном керосине составит 375 тыс. тонн или на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основную часть этой потребности покроют за счет отечественных нефтеперерабатывающих заводов.Также в связи с введением ограничений на экспорт нефтепродуктов в отдельных странах-партнерах налажен импорт авиационного керосина из альтернативных источников, включая Грузию, Ирак и другие государства.Повышение качества и объемов геологоразведочных работПрезиденту доложили о планах модернизации АО "Узбекгеофизика". На обновление геофизического оборудования для исследований скважин и приобретение современного полевого комплекса 3D-сейсморазведки направят $38,8 млн.Говорили и о создании совместно с зарубежными компаниями центра обработки сейсмических данных. В центре установят современный суперкомпьютерный комплекс, закупят новое программное обеспечение и наладят широкое применение ИИ при проведении сейсмических исследований.Вместе с тем определены меры по внедрению при строительстве скважин материалов, устойчивых к высоким температурам и давлению, технологий ультразвукового каротажа, геофизического контроля в режиме реального времени, а также горизонтального бурения. Это позволит повысить надежность скважин в сложных геологических условиях, обеспечить эффективное освоение продуктивных пластов и добиться более высоких дебитов.Мирзиёев поручил принять меры по стабильному и бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики нефтепродуктами.Кроме того, президент поставил задачи по технологическому обновлению отраслевых предприятий, повышению энергоэффективности, сокращению производственных затрат и обеспечению строгого контроля за исполнением намеченных мероприятий.
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нефтегазовая отрасль, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, узбекнефтегаз
нефтегазовая отрасль, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, узбекнефтегаз
Президент Узбекистана ознакомился с состоянием дел в нефтегазовой отрасли
17:25 03.08.2026 (обновлено: 17:44 03.08.2026)
Глава республики поручил принять меры по стабильному и бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики нефтепродуктами.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили отчет о деятельности акционерного общества "Узбекнефтегаз" в первом полугодии текущего года и приоритетных задачах до конца года. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, в первом полугодии 2026-го обществом добыто 11,5 млрд кубометров природного газа. При этом объемы производства нефти, дизельного топлива, авиационного керосина и сжиженного газа превысили прогнозные показатели.
До конца года намечено произвести:
1 млн 100 тыс. тонн автомобильного бензина;
983 тыс. тонн дизельного топлива;
310 тыс. тонн авиационного керосина;
606 тыс. тонн сжиженного газа;
около 1 млн 180 тыс. тонн синтетической продукции.
В связи с обострением геополитической обстановки растет число авиарейсов по маршрутам через Центральную Азию. По сравнению с 2025 годом увеличилось количество рейсов в Узбекистан. Ожидается, что в июле–декабре текущего года потребность в авиационном керосине составит 375 тыс. тонн или на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основную часть этой потребности покроют за счет отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
Также в связи с введением ограничений на экспорт нефтепродуктов в отдельных странах-партнерах налажен импорт авиационного керосина из альтернативных источников, включая Грузию, Ирак и другие государства.
Повышение качества и объемов геологоразведочных работ
Президенту доложили о планах модернизации АО "Узбекгеофизика". На обновление геофизического оборудования для исследований скважин и приобретение современного полевого комплекса 3D-сейсморазведки направят $38,8 млн.
Говорили и о создании совместно с зарубежными компаниями центра обработки сейсмических данных. В центре установят современный суперкомпьютерный комплекс, закупят новое программное обеспечение и наладят широкое применение ИИ при проведении сейсмических исследований.
“Благодаря этим мерам площадь ежегодных 3D-сейсмических исследований увеличится с 1 тысячи 800 до 5 тысяч квадратных километров, а глубина исследований — с 4,5 тысячи до 8 тысяч метров. Количество подготавливаемых перспективных геологических структур возрастет с 19 до 30”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем определены меры по внедрению при строительстве скважин материалов, устойчивых к высоким температурам и давлению, технологий ультразвукового каротажа, геофизического контроля в режиме реального времени, а также горизонтального бурения. Это позволит повысить надежность скважин в сложных геологических условиях, обеспечить эффективное освоение продуктивных пластов и добиться более высоких дебитов.
Мирзиёев поручил принять меры по стабильному и бесперебойному обеспечению населения и отраслей экономики нефтепродуктами.
Кроме того, президент поставил задачи по технологическому обновлению отраслевых предприятий, повышению энергоэффективности, сокращению производственных затрат и обеспечению строгого контроля за исполнением намеченных мероприятий.