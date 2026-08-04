https://uz.sputniknews.ru/20260804/reabilitatsionnye-uchrejdeniya-ruz-stanut-tsentrami-vremennogo-razmescheniya-i-sotsreintegratsii-59474352.html

Реабилитационные учреждения РУз станут центрами временного размещения и соцреинтеграции

Реабилитационные учреждения РУз станут центрами временного размещения и соцреинтеграции

Sputnik Узбекистан

В республике разработали новые подходы по совершенствованию системы оказания социальных услуг лицам без определенного места жительства

2026-08-04T09:50+0500

2026-08-04T09:50+0500

2026-08-04T10:09+0500

общество

социальная поддержка

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Реабилитационные учреждения в Узбекистане преобразуют в центры временного размещения и соцреинтеграции. В республике разработали новые подходы по совершенствованию системы оказания социальных услуг лицам без определенного места жительства, сообщает пресс-служба главы государства.Об этом шла речь в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Как отмечалось, в настоящее время в стране действуют 11 реабилитационных центров, рассчитанных в общей сложности на 726 мест. В первом полугодии 2026 года в них разместили 1,1 тыс. человек.Для каждого из размещенных в центре разработают индивидуальный план, предусматривающий восстановление документов, оказание медицинских и социальных услуг, профобучение и трудоустройство.В центрах создадут подразделения по содействию занятости, свободные помещения предоставят в аренду предпринимателям на льготных условиях. Лицам без определенного места жительства планируют предоставить ваучеры на профессиональное обучение, включить их в число социально уязвимых категорий и резервировать для них рабочие места.Посредством размещения государственного социального заказа среди негосударственных организаций расширят охват услугами по предоставлению временного приюта, горячего питания и одежды.

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Sputnik Узбекистан

общество, социальная поддержка, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев