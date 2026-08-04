https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-ruz-1338-tys-detey-s-invalidnostyu-poluchayut-obrazovanie-i-sotsuslugi--oxvat-uvelichat-59480716.html

В РУз 133,8 тыс. детей с инвалидностью получают образование и соцуслуги — охват увеличат

В РУз 133,8 тыс. детей с инвалидностью получают образование и соцуслуги — охват увеличат

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в республике насчитывается более 168 тыс. детей с инвалидностью. Помимо уже охваченных образовательными услугами, в систему образования необходимо вовлечь еще 34,6 тыс. детей

2026-08-04T13:20+0500

2026-08-04T13:20+0500

2026-08-04T13:20+0500

общество

дети

лица с инвалидностью

образование

социальная поддержка

сфера услуг

президент узбекистана

презентация

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана представили предложения по расширению охвата детей с особыми образовательными потребностями образованием и социальными услугами, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, в настоящее время в стране насчитывается более 168 тыс. детей с инвалидностью. Из них 133,8 тыс. охвачены образовательными и социальными услугами. Еще 34,6 тыс. детей необходимо вовлечь в систему образования.Для этого:Также предложено с 2027 года обеспечить детей на ваучерной основе устройствами для чтения текста, синтезаторами речи, дисплеями Брайля и другими ассистивными средствами.С 2027/2028 учебного года лицам с инвалидностью на вступительных и сертификационных экзаменах предоставят дополнительное время, азбуку Брайля, услуги сурдопереводчика, ассистента и другие необходимые условия.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, дети, лица с инвалидностью, образование, социальная поддержка, сфера услуг, президент узбекистана, презентация