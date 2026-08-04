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https://uz.sputniknews.ru/20260804/v-ruz-1338-tys-detey-s-invalidnostyu-poluchayut-obrazovanie-i-sotsuslugi--oxvat-uvelichat-59480716.html
В РУз 133,8 тыс. детей с инвалидностью получают образование и соцуслуги — охват увеличат
В РУз 133,8 тыс. детей с инвалидностью получают образование и соцуслуги — охват увеличат
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в республике насчитывается более 168 тыс. детей с инвалидностью. Помимо уже охваченных образовательными услугами, в систему образования необходимо вовлечь еще 34,6 тыс. детей
2026-08-04T13:20+0500
2026-08-04T13:20+0500
общество
дети
лица с инвалидностью
образование
социальная поддержка
сфера услуг
президент узбекистана
презентация
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана представили предложения по расширению охвата детей с особыми образовательными потребностями образованием и социальными услугами, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, в настоящее время в стране насчитывается более 168 тыс. детей с инвалидностью. Из них 133,8 тыс. охвачены образовательными и социальными услугами. Еще 34,6 тыс. детей необходимо вовлечь в систему образования.Для этого:Также предложено с 2027 года обеспечить детей на ваучерной основе устройствами для чтения текста, синтезаторами речи, дисплеями Брайля и другими ассистивными средствами.С 2027/2028 учебного года лицам с инвалидностью на вступительных и сертификационных экзаменах предоставят дополнительное время, азбуку Брайля, услуги сурдопереводчика, ассистента и другие необходимые условия.
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общество, дети, лица с инвалидностью, образование, социальная поддержка, сфера услуг, президент узбекистана, презентация
общество, дети, лица с инвалидностью, образование, социальная поддержка, сфера услуг, президент узбекистана, презентация

В РУз 133,8 тыс. детей с инвалидностью получают образование и соцуслуги — охват увеличат

13:20 04.08.2026
© Минстерство Дошкольного образованияРуководство РГПУ им. Герцена посетило реабилитационный центр "Имкон" в Ташкентско области
Руководство РГПУ им. Герцена посетило реабилитационный центр Имкон в Ташкентско области - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2026
© Минстерство Дошкольного образования
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В настоящее время в республике насчитывается более 168 тыс. детей с инвалидностью. Помимо уже охваченных образовательными услугами, в систему образования необходимо вовлечь еще 34,6 тыс. детей.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана представили предложения по расширению охвата детей с особыми образовательными потребностями образованием и социальными услугами, сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечалось, в настоящее время в стране насчитывается более 168 тыс. детей с инвалидностью. Из них 133,8 тыс. охвачены образовательными и социальными услугами. Еще 34,6 тыс. детей необходимо вовлечь в систему образования.
Для этого:
при участии соцработников внедрят систему адресной работы с каждой семьей;
потребности каждого ребенка будут оценивать комплексно и на раннем этапе, после чего будут определять подходящие для него образовательную среду и необходимые услуги;
“Новый механизм оценки в качестве эксперимента будет внедрен с 1 октября 2026 года в Хорезмской и Навоийской областях”, — говорится в сообщении.
с 2026/2027 учебного года обучение в спецшколах организуют на основе индивидуальных планов, разрабатываемых с учетом потребностей ребенка, его функциональных возможностей и уровня освоения учебной программы;
незрячим педагогам, а также начальным классам специальных школ выделят персональных ассистентов и помощников;
негосударственным школам, организовавшим коррекционные классы для обучения детей с инвалидностью рядом с местом их проживания, будут предоставлять субсидии в расчете на каждого учащегося;
ежегодно инициативы не менее 50 школ, направленные на улучшение инклюзивной среды, будут финансировать на грантовой основе.
Также предложено с 2027 года обеспечить детей на ваучерной основе устройствами для чтения текста, синтезаторами речи, дисплеями Брайля и другими ассистивными средствами.
С 2027/2028 учебного года лицам с инвалидностью на вступительных и сертификационных экзаменах предоставят дополнительное время, азбуку Брайля, услуги сурдопереводчика, ассистента и другие необходимые условия.
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