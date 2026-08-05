https://uz.sputniknews.ru/20260805/agentstvo-po-kadastru-uzbekistana-izmenit-printsip-raboty-59493733.html
"Одно заявление — один платеж": Агентство по кадастру Узбекистана изменит принцип работы
"Одно заявление — один платеж": Агентство по кадастру Узбекистана изменит принцип работы
Sputnik Узбекистан
Согласно новому порядку, при возникновении права на объект недвижимости будет предоставляться проактивная услуга с автоматическим формированием заявления. Это позволит ежегодно экономить время и средства 1,2 млн заявителей.
2026-08-05T09:13+0500
2026-08-05T09:13+0500
2026-08-05T09:13+0500
узбекистан
общество
недвижимость
кадастр
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по организации деятельности Агентства по кадастру на основе новых подходов, а также упрощению услуг, оказываемых населению и предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе презентации критически проанализировали управленческую структуру Агентства по кадастру.В настоящее время на районном и областном уровнях действуют отдельные территориальные подразделения Агентства по кадастру и Палаты кадастров, из-за чего система фактически управляется двумя руководителями.Кроме того, 56% сотрудников системы составляют руководители и контролеры, а 44% — непосредственно исполнители. Из-за сложности процедур приема на работу вакантными остаются более 700 должностей. При этом 40% сотрудников работают не по своей специальности.Руководители областного уровня не наделены полномочиями применять меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителей районных подразделений. В результате возрастает нагрузка на работников исполнительского звена, а уровень оплаты труда остается низким.В этой связи предложено поэтапно перевести кадастровые услуги на низовой уровень и расширить полномочия территориальных подразделений.Не менее 30% сотрудников, работающих на республиканском уровне, планируют перевести в районные подразделения, а также объединить Палату кадастров и обслуживающие подразделения на республиканском, областном и районном уровнях. Это позволит повысить самостоятельность и ответственность территориальных подразделений, а также доступность услуг для граждан.Чтобы население не испытывало неудобства в период проведения структурных преобразований, президент поручил в недельный срок организовать услуги "Уголок кадастровой консультации" и "Оперативный кадастр".Также глава РУз рассмотрел предложения по организации деятельности агентства на основе принципа "одно заявление — один платеж".Процесс госрегистрации прав на недвижимое имущество полностью переведут в онлайн-формат. В результате появится возможность ежегодно регистрировать около 500 тыс. заявлений в течение нескольких секунд вместо нынешних 10–15 дней.
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узбекистан, общество, недвижимость, кадастр, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
узбекистан, общество, недвижимость, кадастр, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
"Одно заявление — один платеж": Агентство по кадастру Узбекистана изменит принцип работы
Согласно новому порядку, при возникновении права на объект недвижимости будет предоставляться проактивная услуга с автоматическим формированием заявления. Это позволит ежегодно экономить время и средства 1,2 млн заявителей.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по организации деятельности Агентства по кадастру на основе новых подходов, а также упрощению услуг, оказываемых населению и предпринимателям. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В ходе презентации критически проанализировали управленческую структуру Агентства по кадастру.
В настоящее время на районном и областном уровнях действуют отдельные территориальные подразделения Агентства по кадастру и Палаты кадастров, из-за чего система фактически управляется двумя руководителями.
Кроме того, 56% сотрудников системы составляют руководители и контролеры, а 44% — непосредственно исполнители. Из-за сложности процедур приема на работу вакантными остаются более 700 должностей. При этом 40% сотрудников работают не по своей специальности.
Руководители областного уровня не наделены полномочиями применять меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителей районных подразделений. В результате возрастает нагрузка на работников исполнительского звена, а уровень оплаты труда остается низким.
В этой связи предложено поэтапно перевести кадастровые услуги на низовой уровень и расширить полномочия территориальных подразделений.
Не менее 30% сотрудников, работающих на республиканском уровне, планируют перевести в районные подразделения, а также объединить Палату кадастров и обслуживающие подразделения на республиканском, областном и районном уровнях. Это позволит повысить самостоятельность и ответственность территориальных подразделений, а также доступность услуг для граждан.
Чтобы население не испытывало неудобства в период проведения структурных преобразований, президент поручил в недельный срок организовать услуги "Уголок кадастровой консультации" и "Оперативный кадастр".
Также глава РУз рассмотрел предложения по организации деятельности агентства на основе принципа "одно заявление — один платеж".
“Согласно новому порядку, при возникновении права на объект недвижимости будет предоставляться проактивная услуга с автоматическим формированием заявления. Это позволит ежегодно экономить время и средства 1,2 миллиона заявителей. Предоставление всех кадастровых услуг будет осуществляться на основании одного заявления, что позволит сократить количество заявлений на 200 тысяч в год”, — говорится в сообщении.
Процесс госрегистрации прав на недвижимое имущество полностью переведут в онлайн-формат. В результате появится возможность ежегодно регистрировать около 500 тыс. заявлений в течение нескольких секунд вместо нынешних 10–15 дней.