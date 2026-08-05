https://uz.sputniknews.ru/20260805/komu-i-zachem-nujna-folievaya-kislota-59488950.html
Кому и зачем нужна фолиевая кислота — ответ врача
Кому и зачем нужна фолиевая кислота — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Фолиевая кислота (витамин B9) — это водорастворимый витамин, который играет ключевую роль в синтезе ДНК, нормальном делении клеток и работе иммунной... 05.08.2026, Sputnik Узбекистан
2026-08-05T22:03+0500
2026-08-05T22:03+0500
2026-08-05T22:03+0500
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Дополнительное поступление фолиевой кислоты нужно прежде всего беременным женщинам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача скорой помощи, педиатра Дмитрия Молодого.По его словам, она необходима при формировании плода.Он добавил, что взрослым и детям при полноценном питании восполнять дополнительное поступление фолиевой кислоты не нужно.Фолатов много в шпинате, печени, спарже, брюссельской капусте. Немало их также в орехах и бобовых, морепродуктах, яйцах, молочных продуктах, зерновых.
https://uz.sputniknews.ru/20260803/vrach-razveyala-mif-o-vrede-pitya-vo-vremya-edy-59442233.html
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мнение эксперта, витамины, беременность, дети, здоровье
мнение эксперта, витамины, беременность, дети, здоровье
Кому и зачем нужна фолиевая кислота — ответ врача
Фолиевая кислота (витамин B9) — это водорастворимый витамин, который играет ключевую роль в синтезе ДНК, нормальном делении клеток и работе иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.
Дополнительное поступление фолиевой кислоты нужно прежде всего беременным женщинам, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача скорой помощи, педиатра Дмитрия Молодого.
По его словам, она необходима при формировании плода.
"При формировании плода для того, чтобы сформировалась нервная трубка, у этого процесса обязательно должна присутствовать фолиевая кислота. Поэтому в обязательном порядке всем поголовно беременным женщинам, как только они узнают, что они беременны, назначается фолиевая кислота. Есть специальные биологически активные добавки, витамины, лекарства, которые ее содержат в правильной концентрации, акушеры-гинекологи все это знают и всегда назначают", — подчеркнул специалист.
Он добавил, что взрослым и детям при полноценном питании восполнять дополнительное поступление фолиевой кислоты не нужно.
Фолатов много в шпинате, печени, спарже, брюссельской капусте. Немало их также в орехах и бобовых, морепродуктах, яйцах, молочных продуктах, зерновых.
"Взрослому человеку или ребенку, который питается обычной пищей, дополнительное поступление фолиевой кислоты в большинстве случаев не нужно. Соответственно, если мы просто разнообразно и полноценно питаемся, у нас этого дефицита не будет, поэтому восполнять ничего не нужно", — резюмировал Дмитрий Молодой.