https://uz.sputniknews.ru/20260805/komu-i-zachem-nujna-folievaya-kislota-59488950.html

Кому и зачем нужна фолиевая кислота — ответ врача

Кому и зачем нужна фолиевая кислота — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Фолиевая кислота (витамин B9) — это водорастворимый витамин, который играет ключевую роль в синтезе ДНК, нормальном делении клеток и работе иммунной... 05.08.2026, Sputnik Узбекистан

2026-08-05T22:03+0500

2026-08-05T22:03+0500

2026-08-05T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

витамины

беременность

дети

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/16/28443113_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fbbe41e10ea75c19d8c704ed998fa4cf.jpg

Дополнительное поступление фолиевой кислоты нужно прежде всего беременным женщинам, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача скорой помощи, педиатра Дмитрия Молодого.По его словам, она необходима при формировании плода.Он добавил, что взрослым и детям при полноценном питании восполнять дополнительное поступление фолиевой кислоты не нужно.Фолатов много в шпинате, печени, спарже, брюссельской капусте. Немало их также в орехах и бобовых, морепродуктах, яйцах, молочных продуктах, зерновых.

https://uz.sputniknews.ru/20260803/vrach-razveyala-mif-o-vrede-pitya-vo-vremya-edy-59442233.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, витамины, беременность, дети, здоровье