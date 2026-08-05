В Узбекистане предлагают внедрить единую и прозрачную оплату труда госслужащих
11:23 05.08.2026 (обновлено: 12:05 05.08.2026)
© Sputnik / Сгенерировано ИИВ Узбекистане предлагают внедрить единую и прозрачную оплату труда госслужащих
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
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Новой системой планируют охватить 54 тыс. государственных служащих. Каждый из них будет заранее знать, как формируется его заработная плата и за какие результаты ему могут быть начислены надбавки или выплачены бонусы.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы заработной платы и условий оплаты труда государственных гражданских служащих. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Несмотря на реформы по совершенствованию системы отбора, трудоустройства и стимулирования кадров на государственной службе, принятие отдельного закона, определяющего права, обязанности и основные принципы деятельности государственных гражданских служащих, а также оптимизацию штатной численности управленческого персонала в госорганах с 73 тыс. в 2016 году до 54 тыс., в действующей системе оплаты труда сохраняются диспропорции.
Так, доля должностного оклада в структуре заработной платы государственных служащих не превышает 15%. До 70% фонда оплаты труда приходится на различные надбавки, премии и стимулирующие выплаты, не связанные с конкретными результатами работы сотрудника.
В результате возник существенный разрыв в оплате труда сотрудников, занимающих одинаковые должности и выполняющих схожие функции. В качестве примера сравнили зарплаты работников территориальных подразделений отдельных министерств и ведомств с оплатой труда сотрудников, занимающих аналогичные должности в областных, районных и городских хокимиятах, — принцип равенства не соблюдается.
Также отсутствует единый правовой документ, регулирующий систему оплаты труда. В большинстве госорганов действует более 50 отдельных нормативных документов, определяющих условия оплаты труда.
“В этой связи предложено внедрить единую, прозрачную и основанную на результатах систему оплаты труда государственных гражданских служащих. Новой системой планируется охватить 54 тысячи государственных служащих”, — говорится в сообщении.
В числе нововведений:
госорганы разделят на национальный, республиканский, региональный, районный и городской уровни, а сотрудников — на группы административного управления, основной деятельности и поддержки в зависимости от выполняемых ими функций;
на основе международного опыта предлагают внедрить новую тарифную сетку, состоящую из 11 разрядов и 6 ступеней;
вместо более чем десяти видов надбавок и премий введут три основных вида стимулирующих выплат.
“В частности, предусматривается выплата надбавки за квалификационный уровень и ключевые показатели эффективности (KPI), оцениваемые на основе выполнения сотрудником функциональных обязанностей, исполнительской и трудовой дисциплины, а также инициативности. Кроме того, по итогам отчетного периода предусматривается выплата бонусов работникам, выполнившим важные и сложные задачи, внедрившим инновационные подходы и добившимся высоких результатов”, — говорится в сообщении.
Установят, что заработная плата сотрудников территориальных управлений не должна превышать размер оплаты труда работников, занимающих аналогичные должности в соответствующих хокимиятах. При определении уровня заработной платы и штатной численности в районах и городах будут учитывать численность населения и особенности территории.
“Самое главное, каждый государственный служащий будет заранее знать, как формируется его заработная плата и за какие результаты ему могут быть начислены надбавки или выплачены бонусы. Это будет способствовать повышению эффективности, инициативности и ответственности сотрудников”, — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул важность обеспечения справедливости и прозрачности в системе оплаты труда, а также увязки размера заработной платы с квалификацией, ответственностью и достигнутыми результатами сотрудника.
Что касается бонусных выплат, то они будут производиться на основе таких конкретных критериев, как освоение работником передовых информационных технологий, в том числе ИИ, современных знаний и навыков, а также накопление опыта и повышение квалификации.