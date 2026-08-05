https://uz.sputniknews.ru/20260805/v-uzbekistane-predlagayut-vnedrit-edinuyu-i-prozrachnuyu-oplatu-truda-gosslujaschix-59497532.html

В Узбекистане предлагают внедрить единую и прозрачную оплату труда госслужащих

В Узбекистане предлагают внедрить единую и прозрачную оплату труда госслужащих

Sputnik Узбекистан

Новой системой планируют охватить 54 тыс. государственных служащих. Каждый из них будет заранее знать, как формируется его заработная плата и за какие результаты ему могут быть начислены надбавки или выплачены бонусы

2026-08-05T11:23+0500

2026-08-05T11:23+0500

2026-08-05T12:05+0500

общество

госслужащие

зарплата

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59497816_0:135:1448:950_1920x0_80_0_0_22274fd24e50068f6b769291c9baa5ec.png

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по совершенствованию системы заработной платы и условий оплаты труда государственных гражданских служащих. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Несмотря на реформы по совершенствованию системы отбора, трудоустройства и стимулирования кадров на государственной службе, принятие отдельного закона, определяющего права, обязанности и основные принципы деятельности государственных гражданских служащих, а также оптимизацию штатной численности управленческого персонала в госорганах с 73 тыс. в 2016 году до 54 тыс., в действующей системе оплаты труда сохраняются диспропорции.Так, доля должностного оклада в структуре заработной платы государственных служащих не превышает 15%. До 70% фонда оплаты труда приходится на различные надбавки, премии и стимулирующие выплаты, не связанные с конкретными результатами работы сотрудника.В результате возник существенный разрыв в оплате труда сотрудников, занимающих одинаковые должности и выполняющих схожие функции. В качестве примера сравнили зарплаты работников территориальных подразделений отдельных министерств и ведомств с оплатой труда сотрудников, занимающих аналогичные должности в областных, районных и городских хокимиятах, — принцип равенства не соблюдается.Также отсутствует единый правовой документ, регулирующий систему оплаты труда. В большинстве госорганов действует более 50 отдельных нормативных документов, определяющих условия оплаты труда.В числе нововведений:Установят, что заработная плата сотрудников территориальных управлений не должна превышать размер оплаты труда работников, занимающих аналогичные должности в соответствующих хокимиятах. При определении уровня заработной платы и штатной численности в районах и городах будут учитывать численность населения и особенности территории.Президент подчеркнул важность обеспечения справедливости и прозрачности в системе оплаты труда, а также увязки размера заработной платы с квалификацией, ответственностью и достигнутыми результатами сотрудника.Что касается бонусных выплат, то они будут производиться на основе таких конкретных критериев, как освоение работником передовых информационных технологий, в том числе ИИ, современных знаний и навыков, а также накопление опыта и повышение квалификации.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, госслужащие, зарплата, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев