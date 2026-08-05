https://uz.sputniknews.ru/20260805/za-znaniyami-na-ledokole-yunaya-uzbekistanka-uchastvuet-v-ekspeditsii-rosatoma--59502738.html

За знаниями на ледоколе: юная узбекистанка участвует в экспедиции Росатома

За знаниями на ледоколе: юная узбекистанка участвует в экспедиции Росатома

Sputnik Узбекистан

Седьмая научно-просветительская экспедиция, приуроченная к Году единства народов России, объединила студентов и школьников из 23 стран. Судно следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск

2026-08-05T15:32+0500

2026-08-05T15:32+0500

2026-08-05T15:32+0500

росатом

узбекистан

россия

арктика

школьники

студенты

экспедиция

ледокол

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59500140_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fa6e7cf7d0014fa49fa4b9ce0ad1ec9c.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекистанка Эъзоза Бешимжонова участвует в экспедиции Росатома "Ледокол знаний", сообщает пресс-служба госкорпорации.В седьмом сезоне российского отбора в арктическую экспедицию конкурс составил больше 3 тыс. человек на место.Седьмая научно-просветительская экспедиция, приуроченная к Году единства народов России, объединила 49 одаренных студентов и школьников из 23 стран. В их числе — российские и иностранные победители открытого отбора, а также участники инженерно-технического движения "Юниоры Росатома", победители Всероссийского конкурса "Большая перемена", призеры других научных конкурсов и олимпиад, включая международные.Судно следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.Для юных эрудитов организаторы подготовили научно-просветительскую программу с мастер-классами и лекциями от ведущих экспертов.Также на Северном полюсе впервые испытают стратосферную платформу, которая преодолеет расстояние больше 150 километров и вернется в точку запуска. Собранные данные передадут в институты РАН.Ребята смогут наблюдать за арктической фауной, увидят уникальный природный заповедник на Земле Франца-Иосифа и "птичий базар".

узбекистан

россия

арктика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

росатом, узбекистан, россия, арктика, школьники, студенты, экспедиция, ледокол