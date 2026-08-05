https://uz.sputniknews.ru/20260805/za-znaniyami-na-ledokole-yunaya-uzbekistanka-uchastvuet-v-ekspeditsii-rosatoma--59502738.html
За знаниями на ледоколе: юная узбекистанка участвует в экспедиции Росатома
За знаниями на ледоколе: юная узбекистанка участвует в экспедиции Росатома
Sputnik Узбекистан
Седьмая научно-просветительская экспедиция, приуроченная к Году единства народов России, объединила студентов и школьников из 23 стран. Судно следует по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск
2026-08-05T15:32+0500
2026-08-05T15:32+0500
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Узбекистанка Эъзоза Бешимжонова участвует в экспедиции Росатома "Ледокол знаний", сообщает пресс-служба госкорпорации.В седьмом сезоне российского отбора в арктическую экспедицию конкурс составил больше 3 тыс. человек на место.Седьмая научно-просветительская экспедиция, приуроченная к Году единства народов России, объединила 49 одаренных студентов и школьников из 23 стран. В их числе — российские и иностранные победители открытого отбора, а также участники инженерно-технического движения "Юниоры Росатома", победители Всероссийского конкурса "Большая перемена", призеры других научных конкурсов и олимпиад, включая международные.Судно следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.Для юных эрудитов организаторы подготовили научно-просветительскую программу с мастер-классами и лекциями от ведущих экспертов.Также на Северном полюсе впервые испытают стратосферную платформу, которая преодолеет расстояние больше 150 километров и вернется в точку запуска. Собранные данные передадут в институты РАН.Ребята смогут наблюдать за арктической фауной, увидят уникальный природный заповедник на Земле Франца-Иосифа и "птичий базар".
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росатом, узбекистан, россия, арктика, школьники, студенты, экспедиция, ледокол
росатом, узбекистан, россия, арктика, школьники, студенты, экспедиция, ледокол
За знаниями на ледоколе: юная узбекистанка участвует в экспедиции Росатома
Седьмая научно-просветительская экспедиция, приуроченная к Году единства народов России, объединила студентов и школьников из 23 стран. Судно следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
Узбекистанка Эъзоза Бешимжонова участвует в экспедиции Росатома "Ледокол знаний", сообщает
пресс-служба госкорпорации.
В седьмом сезоне российского отбора в арктическую экспедицию конкурс составил больше 3 тыс. человек на место.
Седьмая научно-просветительская экспедиция, приуроченная к Году единства народов России, объединила 49 одаренных студентов и школьников из 23 стран. В их числе — российские и иностранные победители открытого отбора, а также участники инженерно-технического движения "Юниоры Росатома", победители Всероссийского конкурса "Большая перемена", призеры других научных конкурсов и олимпиад, включая международные.
Судно следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.
“Арктика — это место силы, где рождаются и воплощаются самые амбициозные идеи. Сюда стремятся смелые и активные люди, готовые строить лучшее будущее. "Ледокол знаний" везет на Северный полюс именно таких ребят. И мы гордимся тем, что наш единственный в мире атомный ледокольный флот дает им эту возможность”, — отметил, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Для юных эрудитов организаторы подготовили научно-просветительскую программу с мастер-классами и лекциями от ведущих экспертов.
Также на Северном полюсе впервые испытают стратосферную платформу, которая преодолеет расстояние больше 150 километров и вернется в точку запуска. Собранные данные передадут в институты РАН.
Ребята смогут наблюдать за арктической фауной, увидят уникальный природный заповедник на Земле Франца-Иосифа и "птичий базар".