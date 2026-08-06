Спецвыпуск международного журнала "Консул" в Петербурге посвящен сотрудничеству РУз и РФ
11:10 06.08.2026 (обновлено: 11:18 06.08.2026)
© ИА "Дунё"В Петербурге вышел спецвыпуск журнала "Консул" о сотрудничестве Узбекистана и России
© ИА "Дунё"
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Авторами публикаций выступили дипломаты, эксперты и представители академического сообщества Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Спецвыпуск международного журнала "Консул" в Петербурге посвящен сотрудничеству Узбекистана и России, сообщает ИА "Дунё".
“Номер отражает современное состояние российско-узбекского сотрудничества, охватывая вопросы дипломатии, экономики, образования, культуры и межрегионального взаимодействия. Центральное место в журнале занимают статья Посла России в Узбекистане Алексея Ерхова "35 лет СНГ. Пространство доверия, партнерства и общего будущего", а также интервью с Генеральным консулом Узбекистана Абдурахмоном Махмудовым”, — говорится в сообщении.
© ИА "Дунё"В Петербурге вышел спецвыпуск журнала "Консул" о сотрудничестве Узбекистана и России
В Петербурге вышел спецвыпуск журнала "Консул" о сотрудничестве Узбекистана и России
© ИА "Дунё"
Ряд статей посвящен Дням Узбекистана в Санкт-Петербурге, развитию экономической дипломатии, расширению сотрудничества в сфере высшего образования, туристической отрасли, культурного обмена и другим актуальным направлениям двустороннего взаимодействия.
Авторы публикаций — дипломаты, эксперты и представители академического сообщества Узбекистана и России.
Специальный выпуск стал еще одним вкладом в укрепление гуманитарных связей и развитие конструктивного диалога между Узбекистаном и Россией.