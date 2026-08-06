https://uz.sputniknews.ru/20260806/spetsvypusk-mejdunarodnogo-jurnala-konsul-v-peterburge-posvyaschen-sotrudnichestvu-ruz-i-rf-59517581.html

Спецвыпуск международного журнала "Консул" в Петербурге посвящен сотрудничеству РУз и РФ

Спецвыпуск международного журнала "Консул" в Петербурге посвящен сотрудничеству РУз и РФ

Sputnik Узбекистан

Авторами публикаций выступили дипломаты, эксперты и представители академического сообщества Узбекистана и России

2026-08-06T11:10+0500

2026-08-06T11:10+0500

2026-08-06T11:18+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

журнал

санкт-петербург

выпуск

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Спецвыпуск международного журнала "Консул" в Петербурге посвящен сотрудничеству Узбекистана и России, сообщает ИА "Дунё". Ряд статей посвящен Дням Узбекистана в Санкт-Петербурге, развитию экономической дипломатии, расширению сотрудничества в сфере высшего образования, туристической отрасли, культурного обмена и другим актуальным направлениям двустороннего взаимодействия.Авторы публикаций — дипломаты, эксперты и представители академического сообщества Узбекистана и России.Специальный выпуск стал еще одним вкладом в укрепление гуманитарных связей и развитие конструктивного диалога между Узбекистаном и Россией.

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