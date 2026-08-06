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Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров СНГ
Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров СНГ
Sputnik Узбекистан
Форум пройдет 20–21 августа в Астане. Его ключевая тема – "Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие"
2026-08-06T10:12+0500
2026-08-06T10:12+0500
2026-08-06T10:28+0500
форум
волонтер
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подготовка
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Форум пройдет 20-21 августа в казахстанской Астане. Его ключевая тема — "Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие".В ходе рабочего совещания обсудили проект Программы Форума, формирование национальных делегаций для участия в его мероприятиях, а также возможные форматы волонтерской акции участников Форума и итогового документа.Делегаты Форума планируют обменяться опытом по таким темам, как "Эковолонтерство и устойчивое развитие", "Волонтерство равных возможностей", "Культурное волонтерство и наследие", а также наметить перспективы международного сотрудничества на пространстве Содружества.
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форум, волонтер, снг, подготовка, узбекистанцы, астана, казахстан, общество
форум, волонтер, снг, подготовка, узбекистанцы, астана, казахстан, общество
Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров СНГ
10:12 06.08.2026 (обновлено: 10:28 06.08.2026)
Форум пройдет 20-21 августа в Астане. Его ключевая тема — "Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие".
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров Содружества Независимых Государств, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Форум пройдет 20-21 августа в казахстанской Астане. Его ключевая тема — "Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие".
В ходе рабочего совещания обсудили проект Программы Форума, формирование национальных делегаций для участия в его мероприятиях, а также возможные форматы волонтерской акции участников Форума и итогового документа.
“В совещании приняли участие представители…ведущих волонтерских организаций Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Делегаты Форума планируют обменяться опытом по таким темам, как "Эковолонтерство и устойчивое развитие", "Волонтерство равных возможностей", "Культурное волонтерство и наследие", а также наметить перспективы международного сотрудничества на пространстве Содружества.