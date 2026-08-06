https://uz.sputniknews.ru/20260806/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-podgotovke-pervogo-foruma-volonterov-sng-59515657.html

Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров СНГ

Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров СНГ

Sputnik Узбекистан

Форум пройдет 20–21 августа в Астане. Его ключевая тема – "Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие"

2026-08-06T10:12+0500

2026-08-06T10:12+0500

2026-08-06T10:28+0500

форум

волонтер

снг

подготовка

узбекистанцы

астана

казахстан

общество

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в подготовке первого Форума волонтеров Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Форум пройдет 20-21 августа в казахстанской Астане. Его ключевая тема — "Единство через волонтерство: партнерство, доверие, развитие".В ходе рабочего совещания обсудили проект Программы Форума, формирование национальных делегаций для участия в его мероприятиях, а также возможные форматы волонтерской акции участников Форума и итогового документа.Делегаты Форума планируют обменяться опытом по таким темам, как "Эковолонтерство и устойчивое развитие", "Волонтерство равных возможностей", "Культурное волонтерство и наследие", а также наметить перспективы международного сотрудничества на пространстве Содружества.

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форум, волонтер, снг, подготовка, узбекистанцы, астана, казахстан, общество