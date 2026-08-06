В Узбекистане на развитие животноводства направят $463 млн
11:59 06.08.2026 (обновлено: 12:02 06.08.2026)
© Sputnik / Алексей Даничев/
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Особое внимание уделят вопросам поддержки личных хозяйств населения и махаллей, специализирующихся на животноводстве.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане на развитие животноводства направят $463 млн, об этом шла речь в ходе презентации, посвященной развитию животноводства и птицеводства, увеличению производства мясной и молочной продукции, а также внедрению в сферу современных технологий, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Как отмечалось, рост населения страны и увеличение турпотока повышают спрос на продовольствие. Сегодня годовая потребность в мясе составляет 2 млн 150 тыс. тонн, тогда как объем производства находится на уровне около 1 млн 600 тыс. тонн.
“В связи с этим разработан комплекс мер по увеличению объемов производства продукции животноводства в 2026-2028 годах. За счет восстановления приостановивших деятельность предприятий, поддержки районов, специализирующихся на животноводстве, строительства в домовых хозяйствах населения коровников из легких конструкций и реализации новых проектов имеется возможность дополнительно производить 190 тысяч тонн мяса”, — говорится в сообщении.
В частности, в республике:
планируют оздоровить 103 животноводческих предприятия, приостановивших свою деятельность;
“Предложено провести реструктуризацию их задолженности либо предоставить возможность погашения в рассрочку сроком на десять лет, выделить земельные участки для выращивания кормовых культур и обеспечить предприятия племенным скотом. В результате будет обеспечено содержание 33 тысяч голов крупного рогатого скота, что позволит ежегодно производить 12 тысяч тонн мяса и 40 тысяч тонн молока”, — говорится в сообщении.
в 13 районах, специализирующихся на животноводстве, решено эффективно использовать 75 тыс. гектаров кормовых площадей, финансировать небольшие животноводческие проекты, а также создать пункты приема молока и торговые точки по продаже кормов;
в личных хозяйствах населения планируют построить 11 тыс. коровников из легких конструкций на 20 соток, чтобы обеспечить содержание 421 тыс. голов крупного рогатого скота;
в рамках 802 новых проектов общей стоимостью 3 трлн сумов создадут условия для содержания более 68 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 186 тыс. голов овец и коз. Реализация данных проектов позволит ежегодно дополнительно производить 20 тыс. тонн мяса и 120 тыс. тонн молока;
из Монголии завезут 150 тыс. голов овец, из Китая и европейских стран — 100 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, а из Беларуси — 2 тыс. голов скота. Это позволит создать возможность для дополнительного производства 44 тыс. тонн мяса в год.
“В целом, на развитие отрасли животноводства предусматривается направить средства в размере 463 миллионов долларов”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили вопросам поддержки личных хозяйств населения и махаллей, специализирующихся на животноводстве.
За прошедший период специализированы 2 тыс. 407 махаллей в 191 районе, в них проживает 3,9 млн человек.
Такие домохозяйства предлагают обеспечить доступным племенным скотом, проводить искусственное осеменение коров, улучшить обеспечение кормами и зооветеринарным обслуживанием, осуществлять идентификацию племенных телят, а также предоставлять субсидии. Ожидают, что это позволит увеличить поголовье скота и продуктивность в хозяйствах, а также создать дополнительные источники дохода для граждан.
В сфере племенного животноводства планируют создать в 13 районах хозяйства, рассчитанные на содержание 200 голов крупного рогатого скота, ежегодно проводить искусственное осеменение 500 тыс. коров с использованием отборного племенного материала, а также широко внедрить технологии трансплантации эмбрионов.
Также президенту представили единую цифровую платформу-помощник "Smart Fermer", предназначенную для фермеров и населения. С помощью мобильного приложения можно будет проводить идентификацию скота, вызвать ветеринарного специалиста, получить информацию по вопросам искусственного осеменения, организации кормления и управления пастбищами, подать заявку на получение субсидий, а также воспользоваться советами ИИ.
Президент поручил ответственным лицам провести глубокий анализ экономической эффективности проектов, обеспечить адресное и целевое направление средств, внедрить цифровые системы учета и мониторинга, а также принять меры по стабильному обеспечению внутреннего рынка качественной и доступной продукцией.