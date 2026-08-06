https://uz.sputniknews.ru/20260806/v-uzbekistane-na-razvitie-jivotnovodstva-napravyat-463-mln-59519527.html

В Узбекистане на развитие животноводства направят $463 млн

В Узбекистане на развитие животноводства направят $463 млн

Sputnik Узбекистан

Особое внимание уделят вопросам поддержки личных хозяйств населения и махаллей, специализирующихся на животноводстве

2026-08-06T11:59+0500

2026-08-06T11:59+0500

2026-08-06T12:02+0500

узбекистан

животноводство

финансирование

производство

мясо

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане на развитие животноводства направят $463 млн, об этом шла речь в ходе презентации, посвященной развитию животноводства и птицеводства, увеличению производства мясной и молочной продукции, а также внедрению в сферу современных технологий, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Как отмечалось, рост населения страны и увеличение турпотока повышают спрос на продовольствие. Сегодня годовая потребность в мясе составляет 2 млн 150 тыс. тонн, тогда как объем производства находится на уровне около 1 млн 600 тыс. тонн.В частности, в республике:Особое внимание уделили вопросам поддержки личных хозяйств населения и махаллей, специализирующихся на животноводстве.За прошедший период специализированы 2 тыс. 407 махаллей в 191 районе, в них проживает 3,9 млн человек.Такие домохозяйства предлагают обеспечить доступным племенным скотом, проводить искусственное осеменение коров, улучшить обеспечение кормами и зооветеринарным обслуживанием, осуществлять идентификацию племенных телят, а также предоставлять субсидии. Ожидают, что это позволит увеличить поголовье скота и продуктивность в хозяйствах, а также создать дополнительные источники дохода для граждан.В сфере племенного животноводства планируют создать в 13 районах хозяйства, рассчитанные на содержание 200 голов крупного рогатого скота, ежегодно проводить искусственное осеменение 500 тыс. коров с использованием отборного племенного материала, а также широко внедрить технологии трансплантации эмбрионов.Также президенту представили единую цифровую платформу-помощник "Smart Fermer", предназначенную для фермеров и населения. С помощью мобильного приложения можно будет проводить идентификацию скота, вызвать ветеринарного специалиста, получить информацию по вопросам искусственного осеменения, организации кормления и управления пастбищами, подать заявку на получение субсидий, а также воспользоваться советами ИИ.Президент поручил ответственным лицам провести глубокий анализ экономической эффективности проектов, обеспечить адресное и целевое направление средств, внедрить цифровые системы учета и мониторинга, а также принять меры по стабильному обеспечению внутреннего рынка качественной и доступной продукцией.

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узбекистан, животноводство, финансирование, производство, мясо, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев