https://uz.sputniknews.ru/20260806/v-uzbekistane-poyavitsya-assotsiatsiya-jivotnovodov-59515454.html
В Узбекистане появится Ассоциация животноводов
В Узбекистане появится Ассоциация животноводов
Sputnik Узбекистан
Новая структура будет заниматься защитой интересов животноводов, развитием кооперации, племенной работой, научными исследованиями и инновациями, вопросами финансовой поддержки и выхода на внешние рынки
2026-08-06T09:44+0500
2026-08-06T09:44+0500
2026-08-06T09:53+0500
узбекистан
животноводство
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане появится Ассоциация животноводов, такое предложение озвучили в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Речь шла о развитии животноводства и птицеводства, увеличении производства мясной и молочной продукции, а также внедрении в сферу современных технологий.В целом на развитие животноводства в республике предусматривается направить $463 млн.
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узбекистан, животноводство, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
узбекистан, животноводство, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
В Узбекистане появится Ассоциация животноводов
09:44 06.08.2026 (обновлено: 09:53 06.08.2026)
Новая структура будет заниматься защитой интересов животноводов, развитием кооперации, племенной работой, научными исследованиями и инновациями, вопросами финансовой поддержки и выхода на внешние рынки.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
В Узбекистане появится Ассоциация животноводов, такое предложение озвучили в ходе презентации
, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.
Речь шла о развитии животноводства и птицеводства, увеличении производства мясной и молочной продукции, а также внедрении в сферу современных технологий.
“В ходе презентации рассмотрено предложение о создании Ассоциации животноводов Узбекистана. Новая структура будет заниматься защитой интересов животноводов, развитием кооперации, племенной работой, научными исследованиями и инновациями, вопросами финансовой поддержки и выхода на внешние рынки”, — говорится в сообщении.
В целом на развитие животноводства в республике предусматривается направить $463 млн.