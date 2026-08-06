https://uz.sputniknews.ru/20260806/v-uzbekistane-poyavitsya-assotsiatsiya-jivotnovodov-59515454.html

В Узбекистане появится Ассоциация животноводов

В Узбекистане появится Ассоциация животноводов

Sputnik Узбекистан

Новая структура будет заниматься защитой интересов животноводов, развитием кооперации, племенной работой, научными исследованиями и инновациями, вопросами финансовой поддержки и выхода на внешние рынки

2026-08-06T09:44+0500

2026-08-06T09:44+0500

2026-08-06T09:53+0500

узбекистан

животноводство

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане появится Ассоциация животноводов, такое предложение озвучили в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Речь шла о развитии животноводства и птицеводства, увеличении производства мясной и молочной продукции, а также внедрении в сферу современных технологий.В целом на развитие животноводства в республике предусматривается направить $463 млн.

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узбекистан, животноводство, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев