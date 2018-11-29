В Узбекистане планируют укрепить систему госуправления

Министерства экономики и финансов совместно с рабочей группой Всемирного банка, исходя из Стратегии действий, разработали проект "Дорожной карты основных направлений структурных реформ на 2019–2021 годы".

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте проходит презентация проекта "дорожной карты", посвященного структурным преобразованиям и экономическим реформам. На мероприятии международного уровня собрались руководители министерств и ведомств, главы крупнейших компаний, ведущие отечественные специалисты, представители Всемирного банка, Азиатского банка развития и других международных финансовых институтов и консалтинговых учреждений.

Проект "дорожной карты" предусматривает пять основных направлений.

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Так, в стране планируется достичь макроэкономической стабильности, ускорить процесс перехода к конкурентной рыночной политике, укрепить систему соцзащиты, усилить роль государства в рыночной экономике, а также повысить эффективность использования окружающей среды.

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Среди конкретных шагов — проведение реформ финансовых рынков, авиационного сектора, развитие сферы ИКТ, дальнейшая либерализация торговой политики и экспорта, создание программы водосбережения. Кроме того, запланировано реформирование государственной службы — чтобы укрепить систему госуправления.

К реализации планов привлекут международные финансовые институты, зарубежных экспертов.