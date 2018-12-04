Узбекские продукты в России: Онищенко назвал главную проблему — эксклюзив

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко совершил однодневный визит в Узбекистан. В эксклюзивном интервью Sputnik он рассказал о пользе узбекских овощей и фруктов и о личных предпочтениях в местной кухне.
Если хочешь быть здоров
В ходе своей поездки в Ташкент российский врач-эпидемиолог первым делом посетил Медицинскую академию, где пообщался с узбекскими коллегами, а также провел лекцию для студентов вуза. По итогам этой встречи Геннадий Григорьевич уделил несколько минут корреспонденту Sputnik Узбекистан, рассказав о сотрудничестве стран в сфере медицины и образования и ответив на ряд вопросов актуальной повестки дня.
По сложившейся уже традиции гостя после выступления облачили в национальный узбекский чапан и вручили ему тюбетейку.
"Конкурсы у нас международные, в прошлом году принимали участие дети Беларуси и Донбасса. Надеемся, что в следующем году присоединятся и узбекистанцы", — рассказал депутат.
Собственно, вопросу участия в конкурсе детей из республики и была посвящена эта встреча российской делегации в Ташкенте.
"Было бы замечательно, если бы дети из республики тоже приняли участие. Стимул очень даже солидный — победители у нас, как правило, собираются в "Артеке"… Этот лагерь, ставший знаменитым еще в советское время, приведен в великолепное состояние, и даже я, по своей вредности как санитарный врач, мало к чему могу придраться в этом детском центре", — полушутя заметил Онищенко.
В прошлом году в конкурсе участвовало около двух миллионов детей, а до "Артека" добралось две сотни лидеров.
Говоря о подготовке медицинских кадров, Геннадий Григорьевич отметил, что в России сегодня достаточно много студентов из Узбекистана, которые учатся в том числе и в медицинских вузах. В то же время он не исключил, что в будущем в республике могут появиться филиалы российских медуниверситетов, если будет в этом необходимость и взаимный интерес сторон.
"Такой вопрос пока не прорабатывается, ведь это очень трудоемкий и затратный проект. Необходимо и здание построить, и с кадрами что-то решить. Ведь наездами из России тоже не дело обучать студентов. Но если стороны решат, что целесообразно такой филиал открыть, думаю, это пойдет только на пользу нашим странам", — прокомментировал Онищенко.
Здоровый плов, запретное вино и сухофрукты с риском
Геннадий Онищенко, известный своими неоднозначными заявлениями по поводу различного рода продуктов, крайне лестно отозвался о гордости узбекской кухни — плове. По его словам, в нем нет ничего вредного, если, конечно, употреблять его в умеренных количествах.
"Плов – это ведь праздничное блюдо… Для него нужен узгенский, коричневый рис, нужна зира, барбарис… Если все делается по правилам – то это только на пользу, это чистое здоровье. Если никто этим не злоупотребляет", — отметил он, добавив, что в Москве сегодня много где готовят плов, и он довольно популярен.
Что же касается запретов, которые в разные годы налагал Геннадий Онищенко в качестве главы Роспотребнадзора на те или иные продукты, то они касались в первую очередь подделок.
Как считает сам Онищенко, в Грузии ему вообще должны поставить памятник – потому что своими запретами он боролся с контрафактом и помогал сохранить уникальную винодельческую культуру.
"На территории Грузии даже нельзя было купить нормального вина, все было поддельное. Сейчас же все наладили и грузинское вино вернулось на российский рынок", — добавил он.
С узбекской продукцией, по его словам, проблема другая – ее несопоставимо мало в России.
Онищенко напомнил о советских перекосах в сельском хозяйстве, когда весь Узбекистан выращивал только хлопок и практически не производил другой сельхозпродукции.
"Уникальная узбекская культура земледелия восстанавливается сейчас, слава богу, но пока узбекских овощей и фруктов не так много у нас, как хотелось бы. Я, к примеру, люблю узбекский перец – он более горький. Ну и, конечно, айву, хурму и другие плоды из этой страны… А еще лепешки на гузапайе, там совсем другой вкус получается", — отметил Онищенко.
Увеличению объемов экспорта узбекской продукции, по его словам, способствовало бы присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу.
"Создаются технические регламенты ЕАЭС, они приоритетны над национальным законодательством… Единый рынок позволяет беспрепятственно обмениваться без таможенных барьеров. Если найдем в России или Узбекистане некачественные продукты, то к ним будут приниматься соответствующие меры", — пояснил российский парламентарий.
"Дело в том, что в этой ввозимой продукции, например, в орехах или сухофруктах, могут содержаться возбудители болезней. Если проводимые исследования это подтвердили, то, конечно, подобные опасные продукты уничтожаются, чтобы не допустить распространение вируса. Однако какого-то централизованного запрета или ограничения в отношении узбекских товаров нет", — пояснил Онищенко.
Дела гражданские и дела военные
Скандал с американскими биологическими лабораториями в Грузии и возможным наличием их в других странах СНГ, в том числе Узбекистане, Геннадий Онищенко связывает с политикой двойных стандартов, когда под прикрытием исследовательской деятельности медицинские работники из США решают военные задачи.
"Если лаборатория находится в ведомстве Минобороны США, то там работают военные микробиологи… Когда мы разбирались с грузинской лабораторией, то выявили там специальные структуры, так называемые "холодные комнаты", в которых нарабатывается активный, опасный для здоровья материал. Если мы в своих лабораториях Минздрава изучили сибирскую язву, описали эту болезнь и сразу уничтожили образцы, то в подобных центрах эти опасные штаммы сохраняются. Это может быть опасно для гражданского населения", — заметил он.
Как объяснил Онищенко, наличие дронов для доставки возбудителей болезней также свидетельствует об агрессивной задаче подобных лабораторий.
В то же время он не выступает за изоляцию и полный разрыв контактов между странами в борьбе с общими угрозами и вызовами. Напротив, с гражданскими эпидемиологическими структурами США Россия и страны СНГ работают давно и крайне продуктивно, просто необходимо четко разграничивать, где медицина, а где военные.