Гостиницы Узбекистана начнут предоставлять номера неженатым парам

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Гостиницы Узбекистана освободили от необходимости получения лицензии на оказание транспортных услуг для постояльцев по трансферу из аэропорта, с железнодорожного вокзала или автовокзала в отель и обратно, а также на туристические объекты. Соответствующее постановление президента республики опубликовал портал Uza.uz.
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Кроме того, в постановлении отмечается, что гостиничные услуги должны предоставляться вне зависимости от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь. Как пишет Podrobno.uz, ранее в республике действовал негласный запрет на предоставление номеров местным парам, не состоящим в браке. Целью этого была борьба с проституцией и развратным образом жизни у молодежи.