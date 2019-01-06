Гостиницы Узбекистана начнут предоставлять номера неженатым парам

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Гостиницы Узбекистана освободили от необходимости получения лицензии на оказание транспортных услуг для постояльцев по трансферу из аэропорта, с железнодорожного вокзала или автовокзала в отель и обратно, а также на туристические объекты. Соответствующее постановление президента республики опубликовал портал Uza.uz.

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Кроме того, отныне гостиницам не нужно получать разрешительное свидетельство на каждую стационарную розничную торговую точку и объект общественного питания, принадлежащие гостинице и расположенные внутри нее, где реализуется алкогольная продукция. Речь идет о барах, мини-барах, кафе, ресторанах. Также гостиницам теперь не потребуется дополнительная лицензия на осуществление городских и пригородных перевозок пассажиров от субъектов предпринимательства, оказывающих населению и иностранным гражданам автобусами или микроавтобусами транспортные услуги внутри страны по нерегулярным маршрутам, имеющих лицензию на осуществление междугородных перевозок пассажиров.

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Кроме того, в постановлении отмечается, что гостиничные услуги должны предоставляться вне зависимости от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь. Как пишет Podrobno.uz, ранее в республике действовал негласный запрет на предоставление номеров местным парам, не состоящим в браке. Целью этого была борьба с проституцией и развратным образом жизни у молодежи.