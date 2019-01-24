Американская Valmont Industries планирует выйти на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Американская компания Valmont Industries намерена выйти на рынок Узбекистана и реализовать пилотный проект в одном из регионов республики, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Перспективы внедрения оросительных и водосберегающих технологий Valmont обсудили в формате видеомоста посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и вице-президент компании Джошуа Диксон.
В ноябре прошлого года Диксон приезжал в Ташкент, тогда он встретился с руководством Министерства водного и сельского хозяйства, а также фермерами, которым интересны технологические решения Valmont Industries.
Valmont Industries — мировой лидер в своей области. На сегодняшний день на примерно половине орошаемых земель в США (более 10 миллионов гектаров) используются системы от Valmont.