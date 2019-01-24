Американская Valmont Industries планирует выйти на рынок Узбекистана

На сегодняшний день разработки Valmont Industries используются почти на половине орошаемых земель США.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Американская компания Valmont Industries намерена выйти на рынок Узбекистана и реализовать пилотный проект в одном из регионов республики, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел. Перспективы внедрения оросительных и водосберегающих технологий Valmont обсудили в формате видеомоста посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и вице-президент компании Джошуа Диксон.

В ноябре прошлого года Диксон приезжал в Ташкент, тогда он встретился с руководством Министерства водного и сельского хозяйства, а также фермерами, которым интересны технологические решения Valmont Industries.

© Foto : Из личного архива Сергея Виноградова Всеобщая влага: как Узбекистану и другим странам ЦА сохранить водный баланс

Следующий визит Диксона в Узбекистан состоится в феврале. Представители Valmont Industries презентуют свои технологии и оборудование дождевального орошения, которое планируется установить в тестовом режиме в одном из районов области. Кроме того, узбекским фермерам предоставят доступ к порталу Valley University — сертифицированной системе дистанционного обучения в сфере агрономии, ирригации, водосбережения и водораспределительных систем.

Valmont Industries — мировой лидер в своей области. На сегодняшний день на примерно половине орошаемых земель в США (более 10 миллионов гектаров) используются системы от Valmont.

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