Мухаммадиев: вода в Узбекистане ценится на вес золота

Завкафедрой гидравлики и гидроэнергетики Ташкентского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор Мурадулла Мухаммадиев прокомментировал строительство новых водохранилищ в Узбекистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о строительстве в республике семи новых водохранилищ для освоения богарных земель. Они появятся в Ташкентской, Джизакской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях Узбекистана.

"Для Узбекистана вода как золото. Особенно, в летний зной нужна своевременная подача воды для орошения сельскохозяйственных земель", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Узбекистан.

Он подчеркнул, что для развития гидроэнергетики в Узбекистане разработана концепция, согласно которой ожидается реконструкция и модернизация ГЭС.

"Для давно эксплуатируемых ГЭС необходимо современное оборудование, чтобы чистая гидравлическая энергия приносила больше пользы для энергосистемы Узбекистана", - сообщил эксперт.

Мухаммадиев отметил, что в Узбекистане сейчас активно развиваются все отрасли, для лучшего развития которых нужна энергия.

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Он обратил внимание на то, что концепцию Узбекистана поддерживают многие страны, в том числе РФ, Кыргызстан и Казахстан.