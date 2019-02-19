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Юных узбекистанок привлекут в IT-индустрию

© Sputnik / Владимир Песня
В Узбекистане
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Благодаря специальной программе DigiGirlz High Tech Camp Uzbekistan девушки познакомятся со специалистами, которые побороли стереотипы и построили карьеру в нетрадиционной для женщин сфере.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Университет Инха в Ташкенте вновь примет участниц программы DigiGirlz 2, 3 и 6 марта, сообщили в Министерстве народного образования Узбекистана.

DigiGirlz — программа корпорации Microsoft по инвестированию в образование в сферах науки, технологий, инженерного дела и математики для девушек.

Образовательная программа будет состоять из двух блоков. В рамках первого участницы посетят лекции специалистов, которые побороли стереотипы и построили карьеру в нетрадиционной для женщин сфере. 

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Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
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"Ожидается, что генеральный менеджер Microsoft в Центральной и Восточной Европе Анке ден Оуден примет участие в DigiGirlz High Tech Camp Uzbekistan и поделится своим опытом с участницами проекта", — отметили в пресс-службе.

Вторая часть DigiGirlz High Tech Camp Uzbekistan будет посвящена практическим занятиям. Девушки примут участие в семинарах по инженерии, создадут устройства при помощи набора Arduino.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства народного образования и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

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Теги:
девушки, программирование, Образование



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