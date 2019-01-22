Узбекско-белорусский факультет в сфере IT откроется в Ташкенте в 2019 году

Факультет будет выпускать бакалавров и магистров, а также научно-педагогические кадры по направлениям и специальностям в информационно-коммуникационной сфере.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Совместный факультет Ташкентского университета информационных технологий и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники откроется в столице Узбекистана уже в этом году. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале Lex.uz.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В Самарканде откроют филиал российского вуза

Новый факультет будет выпускать бакалавров и магистров, а также научно-педагогические кадры по направлениям и специальностям в информационно-коммуникационной сфере. Обучение будет проходить на русском языке в два этапа: первые два курса — в Ташкенте, третий и четвертый — в Минске, с защитой дипломного проекта с присвоением квалификации.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Беларусь договорились о создании образовательной программы и совместного факультета на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Со следующего учебного года подготовка кадров на совместном факультете будет осуществляться по принципу "два плюс два": первая половина обучения на базе университета в Узбекистане (теория), вторая — в Беларуси (практика).