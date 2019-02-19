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Шавкату Мирзиёеву представлены важные для экономики Сырдарьинской области проекты

Шавкату Мирзиёеву представили важные для Сырдарьинской области проекты

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (51)
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Президент Узбекистана 19 февраля прибыл в Сырдарьинский район Сырдарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой ООО "Сирдарё универсал ойна", которое обеспечивает стеклянной тарой фармацевтические предприятия по всей республике. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Предприятие открылось в июне прошлого года на территории свободной экономической зоны "Сирдарё".

Шавкат Мирзиёев начал поездку по Сырдарьинской области >>>

Как отметили в пресс-службе, после выхода на полную мощность предприятие будет выпускать 102 миллиона штук стеклянной тары в год и экспортировать продукцию на два миллиона долларов. 

Кроме того, в области планируется ввести в строй производство цветной стеклянной тары как для фармацевтической, так и для пищевой промышленности, наладить переработку кварцевого песка для производства стекла, производство и переработку рыбы по системе замкнутного водоема, переработку, хранение и консервирование сельхозпродукции.

Производство лекарств на фармацевтической фабрике
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Президенту представили проекты по производству фармацевтической, текстильной, электротехнической продукции и строительных материалов за счет инвестиций, а также проекты модернизации Фархадской ГЭС, строительства малой ГЭС у Сардобинского водохранилища, многопрофильного логистического центра, организованного ООО "Сирдарё голден фрутс".

Глава государства отметил, что все преобразования осуществляются для народа, и поручил как можно скорее запустить представленные инвестиционные проекты.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (51)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Сырдарьинская область



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