Шавкат Мирзиёев начал поездку по Сырдарьинской области

Президент проверит работу, проделанную в сферах промышленности, сельского хозяйства и строительства.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 февраля прибыл в Сырдарьинский район Сырдарьинской области, передает пресс-служба узбекского лидера.

Глава государства ознакомится с деятельностью предприятия "Сирдарё универсал ойна" - процессом производства фармацевтической и пищевой стеклянной тары.

В ходе визита Мирзиёев посетит Мирзаабадский и Хавастский районы, города Янгиер и Гулистан и проверит работу, проделанную в сферах промышленности, сельского хозяйства и строительства.

Ранее президент посещал Джизакскую область и побывал на одной из площадок, где ведутся инженерные изыскания для строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Тогда президенту также представили проекты по расширению минерально-сырьевой базы Джизакской области, социально-экономическому развитию Фаришского района, эффективному использованию туристического потенциала и богарных земель.