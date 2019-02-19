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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 февраля прибыл в Сырдарьинский район Сырдарьинской области

Шавкат Мирзиёев начал поездку по Сырдарьинской области

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (49)
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Президент проверит работу, проделанную в сферах промышленности, сельского хозяйства и строительства.

ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 февраля прибыл в Сырдарьинский район Сырдарьинской области, передает пресс-служба узбекского лидера.

Глава государства ознакомится с деятельностью предприятия "Сирдарё универсал ойна" - процессом производства фармацевтической и пищевой стеклянной тары.

В ходе визита Мирзиёев посетит Мирзаабадский и Хавастский районы, города Янгиер и Гулистан и проверит работу, проделанную в сферах промышленности, сельского хозяйства и строительства.

Ранее президент посещал Джизакскую область и побывал на одной из площадок, где ведутся инженерные изыскания для строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.

Тогда президенту также представили проекты по расширению минерально-сырьевой базы Джизакской области, социально-экономическому развитию Фаришского района, эффективному использованию туристического потенциала и богарных земель.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (49)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Сырдарьинская область, Узбекистан



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