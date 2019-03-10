В Нукусе началось строительство первой президентской школы

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Нукусе стартовала стройка первой в республике президентской школы, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования. Заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбой Раматов, председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниязов и председатель совета Каракалпакского отделения "Нуроний" Шарап Уснатдинов заложили капсулу в фундамент будущего образовательного учреждения.

Школа будет возведена около Каракалпакского государственного университета имени Бердаха.

Напомним, глава республики Шавкат Мирзиёев 20 февраля этого года подписал постановление "О мерах по образованию президентских школ".

Изначально планировалось, что первые три школы будут построены в 2019 году в Нукусе, Ташкенте и Хиве. Позже было решено, что в этом году образовательное учреждение появится в Намангане, отметили в пресс-службе. В остальных регионах Узбекистана президентские школы будут построены в 2020-2021 годах.

© Министерство Народного образования Президентская школа проект

Прием в президентские школы будут осуществляться по результатам тестирования на логические мышление, письменного экзамена и собеседования. Ответственность за отбор кандидатов из числа юных узбекистанцев — выпускников 4 класса — возложена на Министерство народного образования.

В первый учебный год в 5-10 классы примут 144 ученика. В одном классе смогут обучаться 12 учеников.

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