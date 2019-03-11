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Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедий в Эфиопии

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Среди погибших в страшной авиакатастрофе граждане более 30 стран, включая троих россиян.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с гибелью пассажиров членов экипажа самолета, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет выполнял рейс в кенийский Найроби. На борту находилось 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В результате авиакатастрофы никто не выжил. Среди погибших граждане более 30 стран, включая троих россиян.

Теги:
Boeing, boeing, крушение самолета, самолет, Самолет, катастрофа, Авиакатастрофа, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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