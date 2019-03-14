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Цыган-наркоторговец, задержанный сотрудниками наркополиции

В Самаркандской области раскрыли крупную банду наркоторговцев

Sputnik / Андрей Стенин
В Узбекистане
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В рамках проведенных мероприятий в селе Мугол всего было изъято свыше 23,4 кг опия и более 2,4 кг героина.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Самаркандской области и областного Управления внутренних дел раскрыли сеть наркоторговли в районах Самаркандской области недалеко от границы Таджикистана, сообщает "Газета.uz".

В селе Мугол, расположенном вблизи международного пропускного пункта "Жартепа" в Ургутском районе, проведено оперативное мероприятие — во время продажи 1,5 кг опия были задержаны житель села Бостондех Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана Умид Хасанов и покупатель — житель Ургута Кобил Ахатов.

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В ходе доследственных мероприятий в доме сообщника Умида Хасанова, жителя Тайлакского района Сайфулло Шодиева во время обыска было обнаружено и изъято 12,4 кг опия.

В рамках возбужденного уголовного дела был задержан знакомый Сайфулло Шодиева — Шухрат Мустафакулов. В доме его отца были найдены спрятанные 8,3 кг опия и 2,3 кг героина.

Оперативники вышли еще на одного клиента наркодилеров, Акмаля Исломова. В его доме были изъяты 1,2 кг опия и 70 гр героина. Эти наркотические средства он купил ранее у Шухрата Мустафакулова и Сайфулло Шодиева.

В рамках проведенных мероприятий всего было изъято свыше 23,4 кг опия и более 2,4 кг героина.

Теги:
Самаркандская область, героин, Узбекистан, Узбекистан, Наркотики, наркотики



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