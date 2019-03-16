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Восход Луны над планетой Земля

Казахстан предлагает Узбекистану создать спутник для изучения земли

© Sputnik /
В Узбекистане
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Проект позволит каждой из пяти стран Центральной Азии получать свой мониторинг для развития сельского хозяйства и других секторах экономики.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Казахстан предлагает странам Центральной Азии создать группу из пяти спутников для дистанционного зондирования земли, заявил в пятницу заместитель вице-премьер Женис Касымбек, пишет РИА Новости.

"Мы предлагаем конкретный региональный проект, а именно, создать группу из пяти спутников дистанционного зондирования земли, в которой каждой стране будет принадлежать по одному спутнику", - заявил Касымбек, выступая на форуме.

По его словам, проект позволит каждой из пяти стран Центральной Азии получать свой мониторинг для развития сельского хозяйства и других секторах экономики.

"В дальнейшем готовы направить во все страны рабочие группы для анализа и изучения данных предложений", - отметил Касымбек.

Напомним, в Ташкенте в пятницу состоялся первый Центральноазаитский экономический форум с участием делегаций правительств пяти стран Центральной Азии.

Теги:
Спутниковые технологии, спутник, земля, Земля, Центральная Азия, Казахстан, Казахстан, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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