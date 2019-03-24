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Международный фестиваль народной одежды в Шахрисабзе

Традиции и стиль: как прошел фестиваль национальной одежды в Шахрисабзе

© Uzbekistan.travel
В Узбекистане
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Мероприятие собрало талантливых модельеров из Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, России и Грузии.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Шахрисабзе в дни празднования Навруза прошел II Международный фестиваль национальной одежды, сообщается на портале uzbekistan.travel

Международный фестиваль народной одежды в Шахрисабзе
© Uzbekistan.travel
Международный фестиваль национальной одежды в Шахрисабзе

Мероприятие, организованное Госкомтуризма республики в рамках концепции "Шахрисабз — город фестивалей", собрало известных дизайнеров из Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, России и Грузии.

"В течение двух дней во Дворце культуры проходили показы новых коллекций одежды, ремесленнические ярмарки народно-прикладного искусства, выставки эскизов одежды и мастер-классы для начинающих дизайнеров", — говорится в публикации.

Международный фестиваль народной одежды в Шахрисабзе
© Uzbekistan.travel
Международный фестиваль национальной одежды в Шахрисабзе

На закрытии фестиваля состоялась церемония награждения лучших модельеров в различных номинациях.

Лауреатами премии "Золотая игла" стали узбекистанка Ирода Агзамхужа, представительница Туркменистана Айна Избасар, а также гостьи из Кыргызстана — Екатерина Заболотнова и Алия Эдилова.

Титул "Мисс Шахрисабз" получила Кумушхон Мадумарова (Узбекистан), "Топ-модель" — Диёра Камолова (Узбекистан). Победительницами в номинациях Bibihanum Award и Fest Girl стали Шахзода Балтабаева (Кыргызстан) и Ситора Исломова (Узбекистан).

Международный фестиваль народной одежды в Шахрисабзе
© Uzbekistan.travel
Международный фестиваль национальной одежды в Шахрисабзе

Кроме того, в рамках мероприятия Госкомтуризма республики и Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане подписали меморандум о регулярном проведении культурных мероприятий.

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Теги:
национальные наряды, Фестиваль, Модели, показ мод, мода, Одежда, Шахрисабз



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