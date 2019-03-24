Традиции и стиль: как прошел фестиваль национальной одежды в Шахрисабзе

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Шахрисабзе в дни празднования Навруза прошел II Международный фестиваль национальной одежды, сообщается на портале uzbekistan.travel.
Мероприятие, организованное Госкомтуризма республики в рамках концепции "Шахрисабз — город фестивалей", собрало известных дизайнеров из Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, России и Грузии.
"В течение двух дней во Дворце культуры проходили показы новых коллекций одежды, ремесленнические ярмарки народно-прикладного искусства, выставки эскизов одежды и мастер-классы для начинающих дизайнеров", — говорится в публикации.
На закрытии фестиваля состоялась церемония награждения лучших модельеров в различных номинациях.
Лауреатами премии "Золотая игла" стали узбекистанка Ирода Агзамхужа, представительница Туркменистана Айна Избасар, а также гостьи из Кыргызстана — Екатерина Заболотнова и Алия Эдилова.
Титул "Мисс Шахрисабз" получила Кумушхон Мадумарова (Узбекистан), "Топ-модель" — Диёра Камолова (Узбекистан). Победительницами в номинациях Bibihanum Award и Fest Girl стали Шахзода Балтабаева (Кыргызстан) и Ситора Исломова (Узбекистан).
Кроме того, в рамках мероприятия Госкомтуризма республики и Центр народной дипломатии ШОС в Узбекистане подписали меморандум о регулярном проведении культурных мероприятий.