На этой неделе "Яндекс" запустит в Узбекистане секретный продукт

В создании продукта участвовали сами узбекистанцы, проживающие в разных городах страны и говорящие на разных языках.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. "Яндекс" в конце недели запустит в Узбекистане новый продукт, сообщает Podrobno.uz.

"В основе нового продукта лежат технологии машинного обучения, которые используются во многих сервисах компании. В создании продукта участвовали сами узбекистанцы, проживающие в разных городах страны и говорящие на разных языках", – отметили в "Яндексе".

Новый продукт будет презентован 29 марта в Ташкенте. На встрече выступят Алексей Шаграев, отвечающий за качество нового продукта, и Александр Крайнов, руководитель Лаборатории машинного интеллекта "Яндекса".

"Яндекс" в Узбекистане: в Ташкенте состоялась важная встреча >>

Напомним, что ранее "Яндекс" уже локализовал в Узбекистане свои сервисы "Такси", "Музыка", "Махалля", "Метро", "Пробки" и ряд других.