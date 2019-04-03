GM Uzbekistan отправила первую партию машин в Беларусь

Теперь в Беларусь будут экспортироваться модели Nexia R3 и R4.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Сегодня, 3 апреля, акционерное общество GM Uzbekistan отгрузило первую партию автомобилей для экспорта в Беларусь, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно данным, в страну будут экспортироваться модели Nexia R3 и R4.

Напомним, что в начале марте первая партия автомобилей GM Uzbekistan отправилась в Казахстан.

Компания будет осуществлять экспорт Nexia R3 для крупноузловой сборки на завод "СариаркаАвтоПром" в казахстанский город Костанай, а также готовой модели R4 в "Равон Моторс Қозоғистон".

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С начала этого года компания экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан.