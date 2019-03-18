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Как делают автомобили GM Uzbekistan

Первая партия автомобилей GM Uzbekistan отправилась в Казахстан

© Новости Узбекистана
Экономика
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Автокомпания будет осуществлять экспорт Nexia R3, а также модели R4.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. GM Uzbekistan экспортировала в Казахстан первую партию автомобилей.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, компания будет осуществлять экспорт Nexia R3 для крупноузловой сборки на завод "СариаркаАвтоПром" в казахстанский город Костанай, а также готовой модели R4 в "Равон Моторс Қозоғистон".

Отметим, что с начала этого года компания экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан.

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Ранее стало известно о том, что автомобильный завод GM Uzbekistan будет переименован. Как заявил заместитель председателя АО "Узавтосаноат" Азиз Шукуров, точная дата пока не называется, однако этот вопрос решится в ближайшее время.

Теги:
GM Uzbekistan, Узбекистан, Казахстан



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